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Как варить кофе в турке правильно: секреты и тонкости приготовления

Сегодня, 12:42

Чтобы выпить по-настоящему вкусный напиток, используйте свежемолотые зерна

Разговаривать, молчать, думать, расслабляться, наслаждаться. За чашкой кофе. Одно из самых приятных времяпрепровождений. И несмотря на то, что сегодня индустрия приготовления и подачи кофе (со всевозможными добавками) развита невероятно, классический вариант подачи в турке (джезве) будет актуальным всегда. Потому что это насыщенный вкус и бодрящая крепость. Марина Гарбуз, бронзовый призер чемпионата Украины по приготовлению кофе в джезве рассказала, как приготовить по-настоящему вкусный напиток.

Фото: Марина Гарбуз

"Перед тем, как подробно рассказать о приготовлении кофе в джезве, хочу поделиться несколькими лайфхаками. Первый: кофе натурального способа обработки (зерна сушатся на солнце) более ароматный. Второй: советую покупать джезву (турку) из меди – медь быстро нагревается и также быстро отдает тепло, это позволяет вашему напитку не перезавариться", – говорит Марина Гарбуз.

Какой кофе для заваривания в турке лучше

Вам нужен кофе смолотый в пыль, максимально мелкий. Идеально, если вы смалываете кофе непосредственно перед приготовлением, ведь кофе мелкого помола быстрее теряет свои свойства.

Вода и пропорции

Воду нужно брать комнатной температуры (18-20 градусов). Пропорция для приготовления 15 г на100 мл воды.

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Как сварить вкусный кофе

Фото: Depositphotos

Очень важно сначала налить воду в джезву, затем засыпать кофе. Не забудьте на этом этапе засечь время. Время приготовления начинается, когда кофе контактирует с водой. И потом нужно хорошенько перемешать.

В течение всего времени, как готовиться джезва, лучше ничего не делать. Не нужно постоянно менять огонь. Не нужно снимать джезву, ставить обратно и постоянно мешать – просто оставьте джезву на огне. Только если в течение приготовления наверх всплывает не перемешанный комочек кофе, тогда перемешивайте.

Общее время приготовления (для джезвы объемом 100 мл) составляет 3-3,5 минуты. Если ваша джезва меньше, соответственно, времени понадобится чуть меньше и наоборот. После того, как ваша джезва поднялась до самого верха, снимите с огня и перелейте в чашку, затем оставьте на 2 минуты и наслаждайтесь ароматом и напитком.

Кофе в турке: как варить кофе по-восточному

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Кофе по-восточному
Фото: pixabay.com

Для кофе по-восточному понадобится чайная ложка сахара, вместе с которой напиток готовится.

В турку нужно влить около 3/4 чашки холодной воды и добавить туда сахар. Как только вода начинает закипать, всыпать молотый кофе и постоянно помешивать, поднимая над плитой или делая огонь очень слабым. Когда поднимется пена, нужно залить в турку оставшуюся воду и опять подогреть до кипения.

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Как варить кофе в турке: национальные особенности

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Почти в каждой стране есть свой рецепт кофе
Фото: pixabay.com

Это традиционные рецепты варки, но способов приготовления – множество. Практически в каждой стране, где любят пить кофе, делают его по-своему. Существует кофе по-ирландски, по-венски, по-французски, по-итальянски, по-мексикански. Все они в основном различаются добавлением к уже готовому напитку определенных компонентов, которые придают ему очарование и выраженный вкус.

Но для того чтобы сделать кофе индивидуальным, придавая ему изюминку, не обязательно знать какие-то особые способы, можно к традиционному напитку добавлять разные ингредиенты. Это может быть мороженое, коньяк, ром, горячее молоко, мед, корица, ваниль и другие специи. Мороженое к готовому кофе подавать лучше жирное, потому что оно будет медленнее таять. Молоко, которое добавляется в чашку после приготовления, не должно быть холодным – это повредит настоящему тонкому, терпкому вкусу и аромату изысканного напитка.

Единственное, чего ни в коем случае нельзя делать при варке – кипятить кофе. При кипячении в нем образуются вредные вещества и теряются все вкусовые качества. Есть культуры, в которых его кипятят, однако самостоятельно к подобным экспериментам лучше не прибегать. Если вдруг кофе "убежал", не стоит жалеть его и пить то, что получилось в итоге. Его надо сразу вылить и повторить процесс заново.

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Источник: beautynet.ru
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