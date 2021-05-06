4 самых популярных шеф-поваров в Instagram – как они перевернули кулинарный мир

Их зовут Эктор Хименес-Браво, Евгений Клопотенко, Бурак Оздемир и Нусрет Гекче

Почувствовать, как звучит еда, удивить мир гигантским бургером, говорить о своей гастрономической любви к пчелам и мху и приправлять мясо так, как это не делает никто в мире. В программе "Зірковий шлях" рассказали о самых популярных шеф-поварах в Instagram. Чем удивляет подписчиков Эктор Хименес-Браво? Какую мерзость готов съесть Евгений Клопотенко? Зачем турецкий повар Бурак Оздемир готовит еду гигантских размеров и кто он – загадочный "парень с солью"?

Эктор Хименес-Браво – пожалуй, самый известный шеф в Украине

Эктор Хименес-Браво, шеф-повар

Шеф-повара из Колумбии – Эктора Хименеса-Браво – знает не каждый в Украине и далеко за ее пределами. У него более миллиона подписчиков в Instagram. К кулинарии Эктор пришел, чтобы доказать отцу, что он может быть успешным и самостоятельно чего-то достичь. После окончания кулинарной академии он работал в лучших ресторанах. В 27 лет стал шеф-поваром одного из самых роскошных отелей в США. И в течение следующих лет шеф-повара сопровождали эпитеты "дорогой" и "роскошный". В Украине Эктора знают благодаря известному кулинарному шоу, но теперь уже и благодаря Instagram.

Евгений Клопотенко – гениальность на грани безумия

Евгений Клопотенко, шеф-повар

Или наоборот. А как еще можно объяснить гастрономическую любовь к пчелам, мха и моли? Это все о шеф-поваре Евгении Клопотенко. Несмотря на свое экстравагантное поведение, он собрал немалую армию поклонников – полмиллиона подписчиков в Instagram. Роман с кулинарией в Клопотенко начался лет с 20-ти с работы официантом. Сегодня он -

известный революционер в кулинарии: приучает сочетать на первый взгляд несочетаемые вкусы и есть привычную пищу нетрадиционным способом.

Конечно, помимо экстремальных рецептов, Евгений охотно делится традиционными рецептами и знакомит нас с аутентичной украинской кухней.

Бурак Оздемир – мастер блюд гигантских размеров

Бурак Оздемир, турецкий шеф-повар

Бургер, который едва помещается на кухонном столе. И это не фотошоп. Так готовит турецкий повар Бурак Оздемир. Именно благодаря таким "шалостям" повар прославился и в Instagram, где сейчас у него более 21 миллиона подписчиков, и во всем мире.

Интересно, что Бурак не ограничивается стенами своей кухни – он готовит в море, в небе и даже в пустыне. Весь этот процесс он "приправляет" неотъемлемым ингредиентом – широкой улыбкой. Сейчас Бурак Оздемир – самый богатый турецкий повар. Он открыл ресторан в Стамбуле, куда приходят поесть мировые звезды.

Нусрет Гекче – "парень с солью"

Нусрет Гекче, шеф-повар из Турции



Это повар Нусрет Гекче. Он тоже родом из Турции. В 11 лет ему пришлось бросить учебу и пойти на подработку к местному мяснику. У него Нусрет многому научился, и это дало ему толчок расти и развиваться в нелегком мясном деле. В 2017 году он впервые опубликовал ролик, где солит мясо. Тогда его просмотрели более 10 миллионов пользователей.

Нусрету дали прозвище "парень с солью" благодаря его умению виртуозно приправлять мясо после нарезки. Это движение даже стало мемом. Сейчас за деятельностью "виртуоза мяса и соли" наблюдают более 34 миллионов подписчиков.

Здесь собраны 5 рецептов еды, которая стала трендом в Instagram.

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