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4 найпопулярніших шеф-кухарів у Instagram – як вони перевернули кулінарний світ

Сьогодні, 16:41

Їх звуть Ектор Хіменес-Браво, Євген Клопотенко, Бурак Оздемир і Нусрет Гьокчен

Відчути, як звучить їжа, здивувати світ гігантським бургером, казати про свою гастрономічну любов до бджіл і моху і приправляти м'ясо так, як це не робить ніхто в світі. У програмі "Зірковий шлях" розповіли про найпопулярніших шеф-кухарів у Instagram. Чим дивує користувачів Ектор Хіменес-Браво? Яку гидоту готовий з'їсти Євген Клопотенко? Навіщо турецький кухар Бурак Оздемир готує їжу гігантських розмірів і хто він – загадковий "хлопець із сіллю"?

Ектор Хіменес-Браво – мабуть, найвідоміший шеф в Україні

Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар

Шеф-кухаря з Колумбії – Ектора Хіменеса-Браво – знає чи не кожен в Україні і далеко за її межами. У нього більше мільйона підписників в Instagram. До кулінарії Ектор прийшов, щоб довести батькові, що він може бути успішним і самостійно чогось досягти. По закінченні кулінарної академії він працював у найкращих ресторанах. У 27 років став шеф-кухарем одного з найрозкішніших готелів у США. І впродовж наступних років шеф-кухаря супроводжували епітети "дорогий" і "розкішний". В Україні Ектора знають завдяки відомому кулінарному шоу, але тепер вже й завдяки Instagram.

Євген Клопотенко – геніальність на межі божевілля

Євген Клопотенко, шеф-кухар

Або навпаки. А як ще можна пояснити гастрономічну любов до бджіл, моху і молі? Це все про шеф-кухаря Євгенія Клопотенка. Попри свою екстравагантну поведінку, він зібрав чималу армію шанувальників – півмільйона підписників в Instagram. Роман з кулінарією у Клопотенка почався років з 20-ти з роботи офіціантом. Сьогодні він -
відомий революціонер у кулінарії: привчає поєднувати на перший погляд непоєднувані смаки і їсти звичну їжу в нетрадиційний спосіб.

Звісно, крім екстремальних рецептів, Євген охоче ділиться традиційними рецептами і знайомить нас із автентичною українською кухнею.

Бурак Оздемир – майстер страв гігантських розмірів

Бурак Оздемир, турецький шеф-кухар

Бургер, який ледь поміщається на кухонному столі. І це не фотошоп. Так готує турецький кухар Бурак Оздемир. Саме завдяки таким "витівкам" кухар прославився і в Instagram, де зараз у нього понад 21 мільйон підписників, і в усьому світі.

Цікаво, що Бурак не обмежується стінами своєї кухні – він готує в море, в небі та навіть у пустелі. Весь цей процес він "приправляє" невід'ємним інгредієнтом – широкою усмішкою. Зараз Бурак Оздемир – найбагатший турецький кухар. Він відкрив ресторан у Стамбулі, куди приходять поїсти світові зірки.

Нусрет Гьокчен – "хлопець із сіллю"

Нусрет Гьокче, шеф-кухар з Туреччини


Це кухар Нусрет Гьокчен. Він теж родом з Туреччини. У 11 років йому довелося покинути навчання і піти на підробіток до місцевого м'ясника. У нього Нусрет багато чого навчився, і це дало йому поштовх рости і розвиватися в нелегкій м'ясній справі. У 2017 році він вперше опублікував ролик, де солить м'ясо. Тоді його переглянули понад 10 мільйонів користувачів.

Нусрету дали прізвисько "хлопець із сіллю" завдяки його вмінню віртуозно приправляти м'ясо після нарізки. Це рух навіть став мемом. Зараз за діяльністю "віртуоза м'яса та солі" спостерігають понад 34 мільйонів підписників.

Тут зібрано 5 рецептів їжі, яка стала трендом в Instagram.

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