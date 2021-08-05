3 добавки, которые преобразят ваш утренний кофе

Сегодня в кофе можно добавлять практически все специи. Другой вопрос – насколько это уместно. Но попробуйте улучшить напиток с помощью свежей мяты, мускатного ореха или лимона. Начинайте понемногу, чтобы распробовать новые вкусы

Что добавить в кофе, чтобы улучшить его вкус / Фото: instagram.com/freelunch.coffee/

Конечно, у каждого из нас своя чашка кофе с утра. Кому-то нужно начинать день с эспрессо, а кто-то готовит для себя латте. И чтобы как-то разнообразить напиток, попробуйте новые добавки, которые вы, возможно, в такой функции никогда не видели. Если у вас пока нет джезвы, то здесь читайте, как сварить кофе без нее, а в этом материале узнаете, как закупиться к пикнику по приятным ценам.

Кофе и лимон

Кофе с лимоном / Фото: instagram.com/m001ee/

Диетологи утверждают, что кофе с лимоном обеспечивает организм антиоксидантами. Еще такой напиток невероятно бодрит. Но важно знать, что людям с болезнями желудка такой кофе противопоказанный.

Перед тем, как использовать лимон, его стоит ошпарить кипятком, чтобы убрать вещества, которыми его покрывают для долгого хранения.

Начать рекомендуется с дольки лимона, которую кладут в уже готовый напиток на 3-5 минут. Также можно натереть немного цедры (половину чайной ложки) и положить ее поверх молотого кофе в джезву, а затем варить, как обычный кофе.

Кофе и мята

Кофе с мятой / Фото: instagram.com/molchanovaova/

Нужно начать с того, что мята отлично раскрывает свой вкусовой потенциал в горячих напитках. Стоит ли говорить, что несколько листьев свежей мяты сделают кофе освежающим и ароматным? Но не забывайте, что эфирные масла, которые есть в этом растении, способны все испортить.

Эксперты советуют сначала добавлять в кофе один листик мяты, в тому случае если вы будете пробовать такой напиток впервые.

Итак, нужно сварить ваш любимый напиток, положить в кофе листья мяты и дать настояться несколько минут. Или другой способ – в теплую чашку для кофе положить листья мяты, размять их до появления сока, вытянуть оттуда и залить готовым напитком.

Кофе и мускатный орех

Кофе с мускатным орехом

Мускатный орех – одна из самых недооцененных многими специй для кофе. Он невероятно подчеркивает вкус и аромат напитка. Но с мускатным орехом стоит быть острожными. Во-первых, никогда не используйте в этих целях измельченный орех из пакетиков. Во-вторых, его нужно измельчать перед самым приготовлением кофе.

Чтобы не испортить впечатление, лучше начинать с четверти чайной ложки, именно столько мускатного ореха стоит добавить в чашку готового американо. Если почувствуете, что вам хочется больше, то в следующий раз количество ореха можно увеличить.

К утреннему кофе можно приготовить киш с тунцом и шпинатом. Как это сделать – смотрите в видео.

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