Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Джоли VS Питт

Скандал с Мисс Украина

Atlas Weekend

Самое дорогое

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 июля, 07:15
Копировать ссылку
Чтобы не испортить утро, когда кофемашина вышла из строя, а кофе хочется, его можно сварить в сотейнике на плите, в керамической чашке, микроволновке или использовать френч-пресс. Главное – возьмите хорошую воду
Как сварить вкусный кофе
Как сварить вкусный кофе / Фото: Unsplash

Кофе, сваренный в джезве или кофеварке – самый вкусный, это очевидно. Но что делать, если что-то случилось с туркой, а кофеварка вышла из строя? Брать подручные керамическую чашку, кастрюлю, включить микроволновку или достать френч-пресс. Ну и хорошую воду, от этого тоже зависит вкус напитка. Итак, чтобы не остаться без утреннего кофе, изучите эти четыре способа. В календаре лайфхаков для лета найдете самые классные идеи, как его провести интересно.

Как сварить кофе на плите, в сотейнике или кастрюле

Стенки сотейника и кастрюли должны быть высокими
Стенки сотейника и кастрюли должны быть высокими / Фото: instagram.com/kn.natalie/

Стенки и сотейника, и кастрюли должны быть высокими. Для начала необходимо слегка подогреть посуду на плите, затем добавить молотый кофе из расчета одна-две чайные ложки на 150 мл воды. Если любите сахар, то положите и его. Затем кофе нужно залить водой комнатной температуры, поставить на медленный огонь, через минуту помешать ложкой. Как только пена начнет подниматься, снять с плиты и дать кофе постоять несколько минут.

Если любите максимально крепкий кофе, его можно проварить дважды. После того, как вы сняли сотейник с плиты, дайте напитку немного постоять, затем проварите еще раз до появления пены и разлейте в теплые чашки.

Читайте также:

Как сварить кофе в керамической чашке

Кофе лучше заваривать в керамической чашке
Кофе лучше заваривать в керамической чашке / Фото: jcomp / Freepik

Для этого нужна чашка с толстыми стенками, такая посуда долго сохраняет тепло. Чашку лучше подогреть, а воду использовать свежую, не кипяченую. На дно подогретой чашки положите одну-две чайные ложки кофе, затем подогрейте воду, она должна почти закипеть, и залейте тонкой струйкой в чашку. В этот момент в кофе можно добавить сахар.

Затем накройте чашку блюдцем и подождите около пяти минут. Если вы приготовили кофе правильно, то гуща опустится на дно, а сверху вы увидите пену.

Понятно, что чем мельче будут смолоты зерна, тем лучше заварится напиток.

Читайте также:

Как сварить кофе в микроволновке

Кофе в микроволновке нужно варить 1,5 минуты
Кофе в микроволновке нужно варить 1,5 минуты / Фото: freepik.com

Для этого способа чашку также нужно предварительно подогреть 10-15 секунд. Затем на дно насыпать две чайные ложки молотых зерен, добавить 150 мл воды и поставить в микроволновку на одну-полторы минуты. Но все зависит от мощности микроволновки. Кофе, приготовленный таким способом, будет по вкусу напоминать эспрессо.

Как сварить кофе во френч-прессе

Подогрейте колбу френч-пресса перед тем, как засыпать кофе
Подогрейте колбу френч-пресса перед тем, как засыпать кофе

Для френч-пресса можно брать кофе среднего помола. Самый распространенный объем колбы – 250 мл, поэтому нужно взять три чайные ложки кофе. Перед использованием френч-пресс должен быть сухим. Воду нужно вскипятить заранее и слегка остудить. Оптимальная температура – 90 градусов.

Как и с керамической чашкой, перед тем, как будете насыпать кофе в колбу, ее нужно прогреть. Воду нужно наливать медленно, заполняя френч-пресс наполовину. Затем напиток размешать и оставить настаиваться несколько минут, потом добавить нужное количество воды. Оставить кофе на пять минут, опустить поршень. Кофе нужно сразу же разлить по чашкам.

А к любимому кофе можно испечь киш с черешней и миндалем, рецепт от Григория Германа смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить действительно вкусный кофе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Канны набирают обороты
6 - 18 июля

Мюзикл о любви открыл фестиваль

Рассказываем о чем фильм "Аннетт"
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Уникальное место для фотосессии в лаванде
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать скраб для тела
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять