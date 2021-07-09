4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки

Чтобы не испортить утро, когда кофемашина вышла из строя, а кофе хочется, его можно сварить в сотейнике на плите, в керамической чашке, микроволновке или использовать френч-пресс. Главное – возьмите хорошую воду

Как сварить вкусный кофе / Фото: Unsplash

Кофе, сваренный в джезве или кофеварке – самый вкусный, это очевидно. Но что делать, если что-то случилось с туркой, а кофеварка вышла из строя? Брать подручные керамическую чашку, кастрюлю, включить микроволновку или достать френч-пресс. Ну и хорошую воду, от этого тоже зависит вкус напитка. Итак, чтобы не остаться без утреннего кофе, изучите эти четыре способа. В календаре лайфхаков для лета найдете самые классные идеи, как его провести интересно.

Как сварить кофе на плите, в сотейнике или кастрюле

Стенки сотейника и кастрюли должны быть высокими / Фото: instagram.com/kn.natalie/

Стенки и сотейника, и кастрюли должны быть высокими. Для начала необходимо слегка подогреть посуду на плите, затем добавить молотый кофе из расчета одна-две чайные ложки на 150 мл воды. Если любите сахар, то положите и его. Затем кофе нужно залить водой комнатной температуры, поставить на медленный огонь, через минуту помешать ложкой. Как только пена начнет подниматься, снять с плиты и дать кофе постоять несколько минут.

Если любите максимально крепкий кофе, его можно проварить дважды. После того, как вы сняли сотейник с плиты, дайте напитку немного постоять, затем проварите еще раз до появления пены и разлейте в теплые чашки.

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Как сварить кофе в керамической чашке

Кофе лучше заваривать в керамической чашке / Фото: jcomp / Freepik

Для этого нужна чашка с толстыми стенками, такая посуда долго сохраняет тепло. Чашку лучше подогреть, а воду использовать свежую, не кипяченую. На дно подогретой чашки положите одну-две чайные ложки кофе, затем подогрейте воду, она должна почти закипеть, и залейте тонкой струйкой в чашку. В этот момент в кофе можно добавить сахар.

Затем накройте чашку блюдцем и подождите около пяти минут. Если вы приготовили кофе правильно, то гуща опустится на дно, а сверху вы увидите пену.

Понятно, что чем мельче будут смолоты зерна, тем лучше заварится напиток.

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Как сварить кофе в микроволновке

Кофе в микроволновке нужно варить 1,5 минуты / Фото: freepik.com

Для этого способа чашку также нужно предварительно подогреть 10-15 секунд. Затем на дно насыпать две чайные ложки молотых зерен, добавить 150 мл воды и поставить в микроволновку на одну-полторы минуты. Но все зависит от мощности микроволновки. Кофе, приготовленный таким способом, будет по вкусу напоминать эспрессо.

Как сварить кофе во френч-прессе

Подогрейте колбу френч-пресса перед тем, как засыпать кофе

Для френч-пресса можно брать кофе среднего помола. Самый распространенный объем колбы – 250 мл, поэтому нужно взять три чайные ложки кофе. Перед использованием френч-пресс должен быть сухим. Воду нужно вскипятить заранее и слегка остудить. Оптимальная температура – 90 градусов.

Как и с керамической чашкой, перед тем, как будете насыпать кофе в колбу, ее нужно прогреть. Воду нужно наливать медленно, заполняя френч-пресс наполовину. Затем напиток размешать и оставить настаиваться несколько минут, потом добавить нужное количество воды. Оставить кофе на пять минут, опустить поршень. Кофе нужно сразу же разлить по чашкам.

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