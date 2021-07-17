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Дрип-кофе: почему вокруг него такой ажиотаж и действительно ли это вкусно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
17 июля, 07:45
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Эту технологию придумали около 30 лет в Японии. Дрип-кофе – натуральный молотый кофе, заваривается почти так же, как и чай в пакетиках. Только пакетики с кофе устанавливаются на стенки чашки, а не кладутся внутрь
Дрип-кофе
Дрип-кофе / Фото: instagram.com/hse.de/

Дрип-кофе – это одноразовая кофеварка с уже запакованным кофе. Первое – это удобно. Дрип-кофе можно быстро приготовить на даче или на работе. Да и дома вы можете получить кофе в течение 2-3 минут, не тратя время на приготовление кофе в джезве. Второе – производитель побеспокоился и упаковал в дрип-пакет хороший кофе, оптимального помола, нужной степени прожарки и граммовки. Третье: никакой гущи – не на дне, не на поверхности кофе – у вас не будет, она вся остается на фильтре. Узнаем максимально все о дрип-кофе и разберемся, как его заварить. В календаре лайфхаков для лета ищите идеи, как его провести с пользой.

Где придумали дрип-кофе и почему он стал популярным

Дрип-кофе
Дрип-кофе / Фото: unsplash.com

Это случилось в начале 1990-х в Японии. В связи с бешеным ритмом жителей страны. То есть времени, чтоб зайти в кофейню и выпить хороший кофе у японцев как не было, так и, вероятно, нет. А дрип-пакеты – гениальное их изобретение: вы покупаете несколько пакетов и обеспечены кофе на весь рабочий день. Лет 5 тому назад дрипы стали популярными в США, теперь о них знают у нас.

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Как производят дрип-кофе и почему это важно знать

Потому что его изготовляют с учетом не только правильных технологий, но и требований потребителя. Упаковывается он в индивидуальный герметичный пакетик с азотом, что позволяет кофе не терять вкус, аромат и свойства несколько месяцев.

Но нет абсолютной гарантии, что каждый производитель пакует дрип-кофе в бескислородную среду.

Какой на вкус кофе из дрип-пакета

В дрип-кофе не рекомендуют добавлять молоко
В дрип-кофе не рекомендуют добавлять молоко / Фото: instagram.com/mjteo/

Те, кто пробовал его, уверяют: этот кофе более насыщенный, чем из недорогой капельной кофеварки, которая, возможно, стоит у вас на работе. По крепости он больше похож на американо, но с более мягким вкусом. Разбавлять этот кофе молоком не рекомендуют, дрипы для любителей классического черного кофе.

В тренде

Средняя стоимость дрип-пакетов в Украине

Это от 15 до 20 грн за один пакет. Конечно, это дороже, чем купить упаковку молотого кофе и пить его долго, но дешевле, чем порция напитка в уважающей себя кофейне.

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Тонкости приготовления дрип-кофе

Для дрип-кофе нужна большая чашка
Для дрип-кофе нужна большая чашка / Фото: pexels.com

На каждом дрипе и упаковке с ними есть подробная инструкция, как его приготовить. То есть оторвать "спайку" на фильтре, раскрыть его и с помощью специальных "подставок" закрепить на стенках чашки. Здесь важно брать высокую емкость на 120-180 мл, кофе не должен соприкасаться с водой. Мы же помним, что дрипы завариваются не как пакетики с чаем.

Воду нужно брать 90-95 градусов, залить в дрип и подождать, когда вода пройдет через него (2-3 минуты). Использовать дрип можно несколько раз, если к концу дня любите менее крепкий кофе.

К кофе можно приготовить киш с черешней и миндалем. Все подробности приготовления – в видео.

Здесь узнаете, как заварить кофе 3 методами – бразильским, кубинским и польским.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

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