13 простых добавок к кофе, которые сделают его вкуснее и полезнее

Среди них какао, ваниль, лаванда и мускатный орех

Мы всегда будем пить кофе. Даже когда некоторым из нас его желательно не пить. В таком случае сокращается его количество. И да, если вы внимательны ко своему здоровью, то важно знать, с какими продуктами не рекомендуется пить кофе. Но есть то, что не только может улучшить его вкус, но и дать ряд преимуществ для здоровья. В этом материале будет идти речь о таких добавках. Некоторые стали классическими, например, корица, а некоторые достаточно неожиданные. Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь назвала 13 полезных добавок к кофе.

В случае поиска неожиданного подарка близким, воспользуйтесь вариантами из нашего календаря мартовских праздников.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Стоит ли пить кофе со всевозможными добавками?

"Почему нет? Кофе – популярный напиток, известный своим бодрящим действием. Кофе сам по себе обладает восхитительным вкусом, но иногда хочется сделать его особенным. Существует множество способов, как интересно можно разнообразить чашечку кофе и при этом получить массу преимуществ для здоровья", – говорит Вера Паламарь.

13 добавок к кофе, которые сделают его полезнее

Фото: instagram.com/sidia_spices/

1. Корица

Корица – вкусная специя, которая особенно хорошо сочетается со вкусом кофе. Будучи использованы в натуральной медицине в течение тысяч лет, корица имеет один из самых высоких уровней антиоксидантной активности среди специй, богата марганцем, железом и кальцием. Они помогают укрепить вашу иммунную систему, снизить уровень глюкозы в крови и холестерина.

Добавьте 1/2 чайной ложки корицы в чашку кофе пред подачей или также можно палочку корицы залить кофе и дать настояться.

2. Какао

Вы можете объединить преимущества кофе и темного шоколада, добавив в кофе немного какао-порошка, вы придадите ему аромат. Какао богат антиоксидантами и связано с множеством преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний .

Мокачино, версию кофе латте со вкусом шоколада, подают во многих кофейнях. Однако его обычно подслащивают сахаром. Вы можете легко приготовить его дома, не добавляя сахар.

3. Экстракт ванили

Если вы любите подслащивать кофе, вам не нужно полагаться на сахар и обработанные сливки. Вместо этого попробуйте несколько капель чистого экстракта ванили.

Ваниль позиционируется как суперпродукт для мозга за способность повышать умственную работоспособность, настроение и общее здоровье мозга. Доказано, что ваниль снимает боли в животе и проблемы с пищеварением, уменьшает боль в суставах и снимает стресс.

Добавьте несколько капель чистого экстракта в чашку кофе или стручок ванили при заваривании.

4. Кардамон

Кардамон использовался в аюрведической медицине на протяжении тысячелетий. Приправа обычно добавляемая в кофе на Ближнем Востоке, придает кофе экзотический вкус.

Кардамон богат питательными веществами, клетчаткой, необходимыми минералами и соединениями, борющимися с раком. Исследования показали, что кардамон содержит соединения, способные убивать раковые клетки и замедлять рост новых раковых клеток.

Добавьте щепотку или две в чашку сваренного кофе или добавьте несколько цельных семян кардамона, если вы завариваете кофе.

5. Кайенский перец

Если вы действительно хотите разнообразить свой ежедневный кофе, добавьте немного кайенского перца в свой утренний напиток. Поверьте, это не только разбудит ваши вкусовые рецепторы, но и даст вам заряд питательных веществ в начале дня.

Кайенский перец использовался для лечения проблем с желудком, отсутствия аппетита и проблем с кровообращением на протяжении тысячелетий в медицине коренных американцев. Недавние исследования показывают, что он может облегчить головную боль, помочь пищеварению и даже предотвратить сердечные заболевания.

Добавьте в кофе пару капель кайенского перца или щепотку порошка перца.

6. Кокосовое молоко

Кокосовое молоко – идеальное дополнение, если есть непереносимость лактозы и вы решили отказаться от молочных продуктов в диетических целях или просто хотите заменить молоко низкокалорийным.

С кокосовым молоком можно получить необходимую дозу витаминов C, E и B, антиоксидантов, магния и железа – все они способствуют укреплению здоровья костей, зубов, мозга, почек и сердца.

Добавляется кокосовое молоко в ваш кофе по вкусу.

6. Соль

Добавление соли в кофе не обычный, но эффективный способ устранить неприятную горечь, присущую некоторым сортам кофе, компенсировать неприятный вкус воды.

Фактически, в некоторых приморских регионах использование подсоленной воды для приготовления кофе – давняя традиция.

Несколько кристаллов морской соли могут быть полезны, так как соль может восполнить потери натрия, который вы теряете при употреблении кофе.

7. Имбирь

У имбиря долгая история использования в качестве лекарственного растения, которое лечит все – от простуды до рака, и современные исследования сосредоточены на его антиоксидантных, противовоспалительных, противораковых свойствах .

Например, в йеменской кухне сочетание имбиря с кофе является традиционным напитком с приятным пряным вкусом.

Имбирь в виде порошка добавляйте в кофе по вкусу.

8. Мускатный орех

Мускатный орех – это интенсивная специя с теплым, сладким и ореховым вкусом, которая хорошо сочетается с кофе, как в ванильном мускатном напитке, или в латте.

В добавок ко всему, он обладает антибактериальными свойствами и содержит соединения, которые, как известно, помогают улучшить память, приносят пользу сердцу, расслабляют мышцы и помогают пищеварению.

Щепотки мускатного ореха в кофе будет достаточно.

9. Лаванда

Вкус лаванды цветочный и сладкий, с нотками трав может стать интересной добавкой к кофе. Лаванда широко используется из-за ее успокаивающего действия, способности облегчать боль и обеспечивать спокойный сон.

Можно выпить теплый лавандовый латте, но выберайте кофе без кофеина.

10. Апельсиновый фреш

В Италии часто подают эспрессо с апельсиновой цедрой, чтобы цитрусовые нотки могли уменьшить горечь кофе.

Но в последнее время стало популярным добавление апельсинового холодного фреша к чашке горячего эспрессо, для получения освежающей смеси с характерным многослойным внешним видом. Помимо эстетики, сок содержит витамин C, витамины группы B, витамин A, калий и кальций.

Если любите этот необычный вкус кофе, то добавьте апельсиновый фреш. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

11. Лимон или лайм

Цитрусовые – обычная добавка к кофе, поскольку они могут уменьшить горечь и сделать вкус кофе ярче.

Лимоны и лайм богаты витаминами и антиоксидантами, поэтому добавление их в напиток может помочь в борьбе с раком и укрепить иммунную систему.

12. Кокосовое масло

Кокосовое масло становится все более популярным в последние годы благодаря полезным свойствам: от улучшения функции мозга до потери веса и антибактериальных свойств.

Но кокосовое масло в кофе обеспечивает больше, чем просто питательную ценность.

Добавьте половину чайной ложки масла в кофе – получите кремовую текстуру и легкий кокосовый вкус, который можно еще больше усилить с помощью кокосового молока.

13. Сливочное масло

Главное – использовать высококачественное несоленое или топленое масло. Масло усиливает действие кофеина, стимулирует внимание и снижает уровень холестерина в крови. На вкус такой кофе напоминает сливочный латте. По мнению автора напитка Дейва Эспри, такой кофе обеспечивает мозг питательными здоровыми жирами, усиливает работу мышц и улучшает внимание.

Добавляйте в ваш кофе 10-15 г хорошего сливочного масла.

Здесь узнаете, как правильно варить кофе в турке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться