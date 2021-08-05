3 добавки, які зроблять вашу ранкову каву неймовірною

Сьогодні в каву можна додавати практично всі спеції. Інше питання – наскільки це доречно. Але спробуйте поліпшити напій за допомогою свіжої м'яти, мускатного горіха або лимона. Починайте потроху, щоб розкуштувати нові смаки

Що додати до кави, щоб поліпшити її смак / Фото: instagram.com/freelunch.coffee/

Звісно, у кожного з нас своя чашка кави з ранку. Комусь треба починати день з еспресо, а хтось готує для себе лате. І щоб якось урізноманітнити напій, спробуйте нові добавки, які ви, можливо, в такий функції ніколи не бачили. Якщо у вас поки немає джезви, то тут читайте, як зварити каву без неї, а в цьому матеріалі дізнаєтеся, як закупитися до пікніка за приємними цінами.

Кава і лимон

Кава з лимоном / Фото: instagram.com/m001ee/

Дієтологи стверджують, що кава з лимоном забезпечує організм антиоксидантами. Ще такий напій неймовірно бадьорить. Але важливо знати, що людям з хворобами шлунка така кава протипоказана.

Перед тим, як використовувати лимон, його варто ошпарити окропом, щоб прибрати речовини, якими його покривають для тривалого зберігання.

Почати рекомендується з дольки лимона, яку кладуть в уже готовий напій на 3-5 хвилин. Також можна натерти трохи цедри (половину чайної ложки) і покласти її поверх меленої кави в джезві, а потім варити, як звичайну каву.

Кава і м'ята

Кава з м'ятою / Фото: instagram.com/molchanovaova/

Потрібно почати з того, що м'ята прекрасно розкриває свій смаковий потенціал у гарячих напоях. Чи варто казати, що кілька листячок свіжої м'яти зроблять каву освіжальною і ароматною? Але не забувайте, що ефірні олії, які є в цій рослині, здатні все зіпсувати.

Експерти радять спочатку додавати в каву одне листячко м'яти, в тому разі якщо ви смакуватимете такий напій вперше.

Отже, потрібно зварити ваш улюблений напій, покласти в каву листя м'яти і дати настоятися кілька хвилин. Або інший спосіб – в теплу чашку для кави покласти листя м'яти, розім'яти їх до появи соку, витягнути звідти і залити готовим напоєм.

Кава і мускатний горіх

Кава з мускатним горіхом

Мускатний горіх – одна з найнедооціненіших багатьма спецій для кави. Він неймовірно підкреслює смак і аромат напою. Але з мускатним горіхом варто бути обережними. По-перше, ніколи не використовуйте в цих цілях подрібнений горіх з пакетиків. По-друге, його потрібно подрібнювати перед самим приготуванням кави.

Щоб не зіпсувати враження, краще починати з чверті чайної ложки, саме стільки мускатного горіха варто додати в чашку готового американо. Якщо відчуєте, що вам хочеться більше, то наступного разу кількість горіха можна збільшити.

До ранкової кави можна приготувати кіш з тунцем і шпинатом. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, що таке дрип-кава і чому навколо неї такий ажіотаж.