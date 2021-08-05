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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 добавки, які зроблять вашу ранкову каву неймовірною

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 серпня, 07:01
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Сьогодні в каву можна додавати практично всі спеції. Інше питання – наскільки це доречно. Але спробуйте поліпшити напій за допомогою свіжої м'яти, мускатного горіха або лимона. Починайте потроху, щоб розкуштувати нові смаки
Що додати до кави, щоб поліпшити її смак
Що додати до кави, щоб поліпшити її смак / Фото: instagram.com/freelunch.coffee/

Звісно, у кожного з нас своя чашка кави з ранку. Комусь треба починати день з еспресо, а хтось готує для себе лате. І щоб якось урізноманітнити напій, спробуйте нові добавки, які ви, можливо, в такий функції ніколи не бачили. Якщо у вас поки немає джезви, то тут читайте, як зварити каву без неї, а в цьому матеріалі дізнаєтеся, як закупитися до пікніка за приємними цінами.

Кава і лимон

Кава з лимоном
Кава з лимоном / Фото: instagram.com/m001ee/

Дієтологи стверджують, що кава з лимоном забезпечує організм антиоксидантами. Ще такий напій неймовірно бадьорить. Але важливо знати, що людям з хворобами шлунка така кава протипоказана.

Перед тим, як використовувати лимон, його варто ошпарити окропом, щоб прибрати речовини, якими його покривають для тривалого зберігання.

Почати рекомендується з дольки лимона, яку кладуть в уже готовий напій на 3-5 хвилин. Також можна натерти трохи цедри (половину чайної ложки) і покласти її поверх меленої кави в джезві, а потім варити, як звичайну каву.

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Кава і м'ята

Кава з м'ятою
Кава з м'ятою / Фото: instagram.com/molchanovaova/

Потрібно почати з того, що м'ята прекрасно розкриває свій смаковий потенціал у гарячих напоях. Чи варто казати, що кілька листячок свіжої м'яти зроблять каву освіжальною і ароматною? Але не забувайте, що ефірні олії, які є в цій рослині, здатні все зіпсувати.

Експерти радять спочатку додавати в каву одне листячко м'яти, в тому разі якщо ви смакуватимете такий напій вперше.

Отже, потрібно зварити ваш улюблений напій, покласти в каву листя м'яти і дати настоятися кілька хвилин. Або інший спосіб – в теплу чашку для кави покласти листя м'яти, розім'яти їх до появи соку, витягнути звідти і залити готовим напоєм.

Кава і мускатний горіх

Кава з мускатним горіхом
Кава з мускатним горіхом

Мускатний горіх – одна з найнедооціненіших багатьма спецій для кави. Він неймовірно підкреслює смак і аромат напою. Але з мускатним горіхом варто бути обережними. По-перше, ніколи не використовуйте в цих цілях подрібнений горіх з пакетиків. По-друге, його потрібно подрібнювати перед самим приготуванням кави.

Щоб не зіпсувати враження, краще починати з чверті чайної ложки, саме стільки мускатного горіха варто додати в чашку готового американо. Якщо відчуєте, що вам хочеться більше, то наступного разу кількість горіха можна збільшити.

До ранкової кави можна приготувати кіш з тунцем і шпинатом. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, що таке дрип-кава і чому навколо неї такий ажіотаж.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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