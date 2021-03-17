Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что съесть, чтобы быть энергичным – 10 важных продуктов

Сегодня, 19:10

Меню должно быть сбалансированным и с теми продуктами, которые дают энергию

Мы – это то, чем мы питаемся. Ведь с помощью еды и правильного ее потребления можно похудеть и даже сократить влияние стресса на организм. И на то, насколько энергичными мы будем в течение дня, тоже серьезно влияет еда. Нутрициолог Яна Легеза назвала 10 продуктов, которые придадут бодрости и энергии.

Если нужна поддержка в поисках интересного подарка, воспользуйтесь рекомендациями из мартовского календаря праздников.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Что думает диетолог о еде и энергии?

"Существует глубокое заблуждение, что чем сытнее (читайте калорийней) еда, тем больше у нас будет энергии. Это не так. Не уверена, что вы будете бодры после жирной отбивной с жареной картошкой. Меню должно быть сбалансированным и наполненным действительно теми продуктами, которые дают энергию", – говорит Яна Легеза.

Какие продукты дадут бодрость и энергию организму?

1. Гречка

Наш организм превращает углеводы в энергию. Простые быстро перевариваются и дают заряд бодрости на недолгое время. В отличие от них, цельнозерновые продукты обеспечивают энергией на долгое время. Цельнозерновые каши – лучший источник энергии на день.

2. Нешлифованный рис

Это зерна, неочищенные от оболочки. Нешлифованный рис содержит меньше крахмала, чем белый, является отличным источником энергии и микроэлементов (калий, кальций, магний, фосфор) и при этом практически не содержит жиров. Его регулярное потребление укрепляет нервную систему, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает зрение, кожу и волосы. Также очень ценны обволакивающие свойства риса, благодаря которым нормализуется деятельность ЖКТ.

3. Овсянка цельнозерновая

Овес богат витаминами группы B, а они помогают превратить углеводы в полезную энергию и снизить стресс. Также у овса – низкий гликемический индекс и большое содержание клетчатки, которая обеспечивает заряд энергии вместо краткосрочного всплеска за счет того, что углеводы попадают в кровь постепенно. Также она обладает адсорбирующими и обволакивающими свойствами для кишечника.

Не рекомендую брать гранолу – в ней больше сахара и это уже переработанный продукт.

4. Орехи

Являются источником растительного белка и полезных жиров – необходимое сочетание для нормальной жизнедеятельности организма. Но я рекомендую выбрать миндаль, грецкий орех, фундук, фисташки. Они наименее аллергенны, содержат много витаминов и минералов.

Но главное здесь – брать чистые орехи без соли! Желательно замачивать их на ночь перед употреблением, но если нет времени, то для перекуса сойдут и сухие.

Читайте также:
5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

5. Бананы

Это один из спасателей для людей, которые придерживаются правильного питания и часто перекусывают на ходу. Мякоть банана содержит около 16 % сахара, калий, магний, железо, витамин В6, клетчатку. Он однозначно даст энергию, насытит микроэлементами и утолит голод (хоть и не надолго).

Я рекомендую их как перекус детям в школу. Не рекомендованы бананы больным сахарным диабетом.

6. Бобовые

Отличный источник растительного белка и клетчатки, что означает медленное высвобождение глюкозы, а также витаминов группы B, железа, магния, калия, цинка, кальция и меди. Это сложно перевариваемые продукты и не каждый организм их хорошо воспринимает, но если их замачивать на сутки перед приготовлением, то это снизит риск неприятных ощущений и улучшит всасывание полезных веществ организмом.

7. Батат

Высокоуглеводный овощ, который содержит клетчатку и является отличным источником энергии. В его составе есть витамин A и витамины группы B, а также калий, магний и кальций.

8. Яйца

Белок в яйцах не повышает сахар в крови и является хорошим и длительным источником энергии, помогает сохранить и предотвратить потери мышечной массы у пожилых людей. В яйцах есть тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, витамины В12 и B6, которые необходимы для производства энергии. Аминокислоты в яйцах поддерживают мышечную массу.

9. Мясо и птица

Это полноценные источники белка, содержат незаменимые аминокислоты, витамины и минералы. Являются отличным источником энергии.

10. Рыба

Лосось, сардины, сельдь, скумбрия – источник важнейших кислот Омега-3. Они важны для кровеносных сосудов, питают мозг, улучшают концентрацию и настроение. Белок в рыбе отлично усваивается и дает ощущение сытости. Ешьте рыбу 3 раза в неделю.

Здесь читайте о продуктах, которые крадут наш сон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
рыба овсянка яйца рис орехи правильное питание бобовые
Реклама

Новости партнеров

Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Сегодня, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

Вчера, 18:55Звездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

Вчера, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Вчера, 08:08Фаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

15 мартаВкусно

7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе

15 мартаФаново

Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

15 мартаЗвездно

Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе (фото)

15 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

Новости партнеров

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять