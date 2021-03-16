Как найти иголку в доме: 7 советов от реального до мистического

С помощью магнита и не только: ТОП-7 лайфхаков по поиску иголки

Если вы потеряли иголку в комнате, найти ее сложно, но возможно. Читайте практичные советы, как отыскать этот мелкий и опасный предмет до того, как он вонзится вам в пятку.

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Лайфхак 1. Магнит

Это первое, что приходит на ум, если нужно отыскать мелкий металлический предмет. Водите им не слишком быстро в месте предполагаемой потери. Имейте в виду, что магнит должен быть достаточно сильным, чтобы выудить иглу из ворсистого ковра или щели в полу.

Лайфхак 2. Пылесос

Если просто пройтись пылесосом по комнате, есть шанс, что он вытянет иглу из ковра, но вы вряд ли это увидите. Натяните на трубу пылесоса чулок, и тогда возрастет вероятность, что она не всосется, а останется на чулке.

Лайфхак 3. Встряхивание

Самое опасное место – это постель. Чтобы убедиться, что иголки там точно нет, тщательно перетрусите все, что есть на диване или кровати. И прислушивайтесь: иголка может тихонько звякнуть об пол.

Лайфхак 4. Освещение

Включите поярче свет, а еще лучше – вооружитесь мощным фонариком. В его лучах или при ином угле падения света иголка может блеснуть и выдать себя.

Лайфхак 5. Зоны поиска

Не ограничивайтесь только тем местом, где вы последний раз держали иголку в руках. Вполне возможно, что она зацепилась за складку вашей одежды, а затем выпала в соседней комнате или коридоре. Поищите там, где вы только что были.

Лайфхак 6. Помощник

Вполне возможно, что вы смотрите на иголку и в упор ее не видите – такое бывает. Позовите на помощь кого-нибудь из домочадцев. Вместе искать веселее, да и глаз у него может оказаться более зорким.

Лайфхак 7. Магия

Если ничего из вышеперечисленного вам не помогло, есть проверенный народный метод, как найти потерянную вещь. Повторяйте заговор: "Чертик, чертик, поигрался и отдай!" Многим помогает.

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