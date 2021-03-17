Что делать, чтобы не промокли ноги весной

Проверенные способы, как не промочить ноги в дождь

В межсезонье, когда тает снег или идут дожди, прогулки по лужам могут закончиться простудой. Что можно сделать с обувью и как не промочить ноги, читайте в нашей статье.

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Лайфхак 1. Резиновая обувь

Тут даже придумывать ничего не нужно, просто обуйте свои ножки по сезону, тем более что выбор резиновых сапожек и ботинок позволяет всегда оставаться модными. Совет: резиновую обувь следует выбирать не впритык, а чуть большего размера, чтобы всегда была возможность поддеть толстый носок – так ногам будет теплее.

Лайфхак 2. Чехлы на обувь

Это аналог калош, только потоньше и попроще. Из минусов – они могут быть недостаточно высокие и при сильном ливне рискуют пропустить воду. Но есть и плюс – в помещении чехлы снимаются, так что на работу или учебу не нужно тащить с собой сменную обувь, чтобы весь день не сидеть в резине.

Лайфхак 3. Бахилы на ноги

Пусть бахилы всегда будут в вашей сумке, тем более, что они занимают немного места. Это полезно в том случае, если с утра ничто не предвещало дождя, а в обед погода вдруг испортилась. Достали, надели – и ноги остаются сухими и теплыми даже в промокших туфлях. Также подойдут тонкие целлофановые пакеты. Главное – не забыть снять их после пробежки по лужам, иначе ноги быстро вспотеют.

Лайфхак 4. Водоотталкивающие средства

Выбор всевозможных спреев и кремов в обувных магазинах очень велик и по цене, и по качеству. Такая обработка обуви спасет на некоторое время ваши ноги от избытка влаги, хотя долго погулять по лужам не получится.

Лайфхак 5. Жировая обработка в домашних условиях

Хотите сэкономить и не переплачивать за покупные средства? Можно сделать пропитку для обуви самостоятельно. Для этого вам понадобится салфетка, смоченная обычным вазелином, рыбьим жиром, касторовым или льняным маслом. Чтобы средство надежнее держалось, обувь должна быть чистой и сухой. Особенно тщательно нужно обработать места швов и стыков.

Лайфхак 6. Горячий воск

Более радикальный способ защитить свою обувь и ноги от промокания – это натереть их парафиновой или восковой свечой, а затем нагреть феном. Расплавленный воск покроет поверхность защитной пленкой, не пропускающей воду. Только вот ноги в такой обуви не будут дышать.

Лайфхак 7. Обувь на платформе

Не хотите попадать в лужи – будьте выше этого в прямом смысле слова. Для прогулок в мокрую погоду отлично подойдет обувь на танкетке, высокой платформе или мощной тракторной подошве, тем более что гранж нынче в моде.

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