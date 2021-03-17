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Яєчна шкаралупа для квітів: як зробити добрива

Сьогодні, 23:31

Не поспішайте викидати шкаралупу від яєць: лайфхаки для квітникарів

Яєчні шкарлупки – копійчана і в водночас дуже цінна натуральна сировина, яку можна застосовувати в якості добрива для рослин. Наприклад, на городі або для кімнатних квітів, які краще ростуть у нейтральному або лужному ґрунті. Тож, з'ївши яйце, не поспішайте викидати шкаралупу, а читайте лайфхаки, як зробити з неї корисну мінеральну добавку і не тільки.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.

  • Лайфхак 1. Приготуйте настій для рослин

Візьміть 200 г подрібненої до стану порошку яєчної шкаралупи і залийте 800 мл теплої води. Накрийте і залиште настоюватися на два тижні, періодично збовтуючи розчин. Готовим настоєм раз на місяць поливайте кімнатні квіти.

  • Лайфхак 2. Як зробити швидкий настій для поливу

Щоб прискорити процес приготування добрива, його потрібно прокип'ятити. Для цього 200 г порошку шкаралупи залийте 1 л води і дайте покипіти 2-3 хвилини. Остудіть і додайте під час поливу з розрахунку приблизно півсклянки розчину на 1 л води.

  • Лайфхак 3. Удобрюйте рослини чистим порошком

Для використання чистого порошку з яєчної шкаралупи зніміть верхній шар землі в горщику. Потім перемішайте його із сухим порошком і поверніть назад у горщик. Аналогічним чином можна підгодувати ґрунт при пересадці квітів.

  • Лайфхак 4. Використовуйте шкаралупу в якості дренажу

При посадці квітів на дно горщика викладіть 2-сантиметровий шар не дуже подрібненої яєчної шкаралупи. Це вбереже кореневу систему від загнивання при надмірному поливі.

  • Лайфхак 5. Шкаралупа дуже зручна для розсади

Шкарлупки можна використовувати для майбутньої розсади. У них коренева система не калічаться при перенесенні рослини на місце висадки. Її можна посадити в ґрунт у такому "стаканчику", попередньо порушивши і роздавивши шкаралупу. Так рослина зможе пустити коріння в новий грунт і продовжити зростання. А шкаралупа наситить мікроелементами і захистить від шкідливих комах.

Раніше ми розповідали про фітотерапію: якими квітами варто не лише милуватися.

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