Яєчна шкаралупа для квітів: як зробити добрива

Не поспішайте викидати шкаралупу від яєць: лайфхаки для квітникарів

Яєчні шкарлупки – копійчана і в водночас дуже цінна натуральна сировина, яку можна застосовувати в якості добрива для рослин. Наприклад, на городі або для кімнатних квітів, які краще ростуть у нейтральному або лужному ґрунті. Тож, з'ївши яйце, не поспішайте викидати шкаралупу, а читайте лайфхаки, як зробити з неї корисну мінеральну добавку і не тільки.

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Лайфхак 1. Приготуйте настій для рослин

Візьміть 200 г подрібненої до стану порошку яєчної шкаралупи і залийте 800 мл теплої води. Накрийте і залиште настоюватися на два тижні, періодично збовтуючи розчин. Готовим настоєм раз на місяць поливайте кімнатні квіти.

Лайфхак 2. Як зробити швидкий настій для поливу

Щоб прискорити процес приготування добрива, його потрібно прокип'ятити. Для цього 200 г порошку шкаралупи залийте 1 л води і дайте покипіти 2-3 хвилини. Остудіть і додайте під час поливу з розрахунку приблизно півсклянки розчину на 1 л води.

Лайфхак 3. Удобрюйте рослини чистим порошком

Для використання чистого порошку з яєчної шкаралупи зніміть верхній шар землі в горщику. Потім перемішайте його із сухим порошком і поверніть назад у горщик. Аналогічним чином можна підгодувати ґрунт при пересадці квітів.

Лайфхак 4. Використовуйте шкаралупу в якості дренажу

При посадці квітів на дно горщика викладіть 2-сантиметровий шар не дуже подрібненої яєчної шкаралупи. Це вбереже кореневу систему від загнивання при надмірному поливі.

Лайфхак 5. Шкаралупа дуже зручна для розсади

Шкарлупки можна використовувати для майбутньої розсади. У них коренева система не калічаться при перенесенні рослини на місце висадки. Її можна посадити в ґрунт у такому "стаканчику", попередньо порушивши і роздавивши шкаралупу. Так рослина зможе пустити коріння в новий грунт і продовжити зростання. А шкаралупа наситить мікроелементами і захистить від шкідливих комах.

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