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Как украсить дом на Новый год и Рождество: 21 безумная идея (фото)

Сегодня, 14:48

Предлагаем вам подборку домов с самым интересным праздничным оформление

Многие из нас уже распутали рождественские гирлянды и достали коробки с игрушками, чтобы украсить свой дом к Новому году и Рождеству. Но если вы еще не успели празднично оформить свое жилье и планируете наряжать елку в последний момент – вот несколько самых необычных и оригинальных идей!

Необычная иллюминация, креативные скульптуры, забавные елочные игрушки, смешные надписи на плакатах – все это и не только вы увидите в нашей сегодняшней подборке.

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1. Ракеты с фотографиями Илона Маска

Фото: Imgur

2. Страшно жить рядом с такими соседями

Фото: Imgur

3. Детки постарались

Фото: Imgur

4. Рождество во Флориде

Фото: Imgur

5. Подошли к делу с размахом

Фото: Imgur

6. Возле дома художницы

Фото: Imgur

7. Вот это у людей фантазия!

Фото: Imgur

8. Кадр из легендарного фильма "5 элемент"

Фото: Imgur

9. Без коронавируса не обошлось

Фото: Imgur

10. Итоги 2020 года

Фото: Imgur

11. Таблетки от колита в ярких баночках

Фото: Imgur

12. На память

Фото: Imgur

13. Любимое рождественское украшение

Фото: Imgur

14. Когда дом оформляет мужчина

Фото: Imgur

15. Ночью просыпается мафия

Фото: Imgur

16. Владелец дома с хорошим чувством юмора

Фото: Imgur

17. Пустой флакон вакцины против Covid-19

Фото: Imgur

18. Прирожденный лидер: когда нет ресурсов, но есть фантазия

Фото: Imgur

19. И снеговики тоже в Zoom

Фото: Imgur

20. Олень с огромными рогами

Фото: Imgur

21. Как отмечают Рождество пчеловоды

Фото: Imgur

2020 год выдался сложным для большинства населения планеты. Впрочем, накануне праздников люди не теряют оптимизма. Какие новогодние игрушки сейчас в тренде – разбирались в сюжете.

Сюжет Яны Лукьянец
Видео: Сегодня

Кроме этого, прочитайте, что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источники: Сегодня , Imgur
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