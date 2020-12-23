Как украсить дом на Новый год и Рождество: 21 безумная идея (фото)
Предлагаем вам подборку домов с самым интересным праздничным оформление
Многие из нас уже распутали рождественские гирлянды и достали коробки с игрушками, чтобы украсить свой дом к Новому году и Рождеству. Но если вы еще не успели празднично оформить свое жилье и планируете наряжать елку в последний момент – вот несколько самых необычных и оригинальных идей!
Необычная иллюминация, креативные скульптуры, забавные елочные игрушки, смешные надписи на плакатах – все это и не только вы увидите в нашей сегодняшней подборке.
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2020 год выдался сложным для большинства населения планеты. Впрочем, накануне праздников люди не теряют оптимизма. Какие новогодние игрушки сейчас в тренде – разбирались в сюжете.
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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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