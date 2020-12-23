Как украсить дом на Новый год и Рождество: 21 безумная идея (фото)

Предлагаем вам подборку домов с самым интересным праздничным оформление

Многие из нас уже распутали рождественские гирлянды и достали коробки с игрушками, чтобы украсить свой дом к Новому году и Рождеству. Но если вы еще не успели празднично оформить свое жилье и планируете наряжать елку в последний момент – вот несколько самых необычных и оригинальных идей!

Необычная иллюминация, креативные скульптуры, забавные елочные игрушки, смешные надписи на плакатах – все это и не только вы увидите в нашей сегодняшней подборке.

1. Ракеты с фотографиями Илона Маска

2. Страшно жить рядом с такими соседями

3. Детки постарались

4. Рождество во Флориде

5. Подошли к делу с размахом

6. Возле дома художницы

7. Вот это у людей фантазия!

8. Кадр из легендарного фильма "5 элемент"

9. Без коронавируса не обошлось

10. Итоги 2020 года

11. Таблетки от колита в ярких баночках

12. На память

13. Любимое рождественское украшение

14. Когда дом оформляет мужчина

15. Ночью просыпается мафия

16. Владелец дома с хорошим чувством юмора

17. Пустой флакон вакцины против Covid-19

18. Прирожденный лидер: когда нет ресурсов, но есть фантазия

19. И снеговики тоже в Zoom

20. Олень с огромными рогами

21. Как отмечают Рождество пчеловоды

2020 год выдался сложным для большинства населения планеты. Впрочем, накануне праздников люди не теряют оптимизма. Какие новогодние игрушки сейчас в тренде – разбирались в сюжете.

Сюжет Яны Лукьянец Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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