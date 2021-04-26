Суперлуние 27 апреля: особенности пасхального полнолуния и что нельзя делать

Завтра наступит апрельское полнолуние под знаком Скорпиона: нас ждет эффектный и опасный день

Завтра ранним утром, 27 апреля, в 6 часов 32 минуты, мы станем свидетелями уникального явления – весеннего полнолуния. Суперлуние, Розовая Луна, Яичная Луна, а еще Пасхальное полнолуние – вот как много названий апрельского перехода спутника Земли в свою очередную фазу. Чем интересен и опасен день, как правильно себя вести во время полнолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.

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Особенности весеннего полнолуния 27 апреля

Апрельское полнолуние получило название суперлуны, потому что спутник Земли максимально приближается к нашей планете. В период суперлуния Луна кажется наблюдателям намного больше своих привычных размеров.

Астрономы отмечают, что наблюдать за суперлуной лучше не в зените, а когда она находится низко над горизонтом. В такие моменты она отливает красным или розовым оттенком, именно поэтому ее еще называют Розовой. Этот красивейший природный феномен продлится в течение еще трех дней.

Апрельское полнолуние-2021 пройдет под эмоциональным и взрывным знаком Скорпиона, что, конечно же, может отразиться на мысли и поведение людей. Не удивляйтесь, если вы будете наблюдать взвинченность и перепады настроение у себя и окружающих. По лунному календарю это будет переход с 16 на 17 лунные сутки.

Как себя вести во время суперлуния 27 апреля

Во время полнолуния 27 апреля, несмотря на всю его красоту, растет вероятность стать раздражительными и нервными.

Под действием Скорпиона повышается чувствительность, так что можно заранее ощутить угрожающую опасность. И плюсом является то, что, увидев плохое в своей жизни, можно вовремя что-то исправить.

В дни Скорпиона лучше заняться спокойным самоанализом и исправлением собственных недостатков.

В это время активизируется мыслительная деятельность, повышается уровень самокритичности, возрастает концентрация на сути проблемы, что помогает отделить важные вещи от малозначимых.

Что нельзя делать во время полнолуния 27 апреля

Из-за того, что Скорпион негативно влияет на настроение и эмоции, не стоит в этот период принимать важные решения.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете наломать дров.

Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Откажитесь от дальних поездок, командировок – дорога в этот период не будет удачной.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель-2021: благоприятные и опасные дни.

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