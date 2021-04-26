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Суперповня 27 квітня: особливості великодньої повні і що не можна робити

Сьогодні, 14:06

Завтра настане квітнева повня під знаком Скорпіона: на нас чекає ефектний і небезпечний день

Завтра рано вранці, 27 квітня, о 6 годині 32 хвилини, ми станемо свідками унікального явища – весняної повні. Суперповня, Рожевий Місяць, Яєчний Місяць, а ще Великодня повня – ось як багато назв у квітневого переходу супутника Землі в свою чергову фазу. Чим цікавий і небезпечний день, як правильно поводитися під час повні, і що у жодному разі не можна робити, дізнайтеся в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Особливості весняної повні 27 квітня

Квітнева повня отримала назву суперповні, тому що супутник Землі максимально наближається до нашої планети. У період суперповні Місяць здається спостерігачам набагато більше своїх звичних розмірів.

Астрономи зазначають, що спостерігати за суперповнею краще не в зеніті, а коли вона знаходиться низько над обрієм. У такі моменти вона відливає червоним або рожевим відтінком, саме тому її ще називають Рожевою. Цей красивий природний феномен триватиме протягом ще трьох днів.

Квітнева повня-2021 пройде під емоційним і вибуховим знаком Скорпіона, що, звичайно ж, може відбитися на думках і поведінці людей. Не дивуйтеся, якщо ви будете спостерігати напруженість і перепади настрою у себе і оточуючих. За місячним календарем це буде перехід з 16 на 17 місячну добу.

Як поводитися під час суперповні 27 квітня

Під час повні 27 квітня, незважаючи на всю її красу, зростає ймовірність стати дратівливими і нервовими.

Під дією Скорпіона підвищується чутливість, тож можна заздалегідь відчути загрозливу небезпеку. І плюсом є те, що, побачивши погане в своєму житті, можна вчасно щось виправити.

У дні Скорпіона краще зайнятися спокійним самоаналізом і виправленням власних недоліків.

У цей час активізується розумова діяльність, підвищується рівень самокритичності, зростає концентрація на суті проблеми, що допомагає відокремити важливі речі від малозначущих.

Що не можна робити під час повні 27 квітня

  • Через те, що Скорпіон негативно впливає на настрій і емоції, не варто в цей період приймати важливі рішення.
  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час, інакше можете наламати дров.
  • Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.
  • Відмовтеся від далеких поїздок, відряджень – дорога в цей період не буде вдалою.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень-2021: сприятливі і небезпечні дні.

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