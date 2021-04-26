Суперповня 27 квітня: особливості великодньої повні і що не можна робити

Завтра настане квітнева повня під знаком Скорпіона: на нас чекає ефектний і небезпечний день

Завтра рано вранці, 27 квітня, о 6 годині 32 хвилини, ми станемо свідками унікального явища – весняної повні. Суперповня, Рожевий Місяць, Яєчний Місяць, а ще Великодня повня – ось як багато назв у квітневого переходу супутника Землі в свою чергову фазу. Чим цікавий і небезпечний день, як правильно поводитися під час повні, і що у жодному разі не можна робити, дізнайтеся в нашій статті.

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Особливості весняної повні 27 квітня

Квітнева повня отримала назву суперповні, тому що супутник Землі максимально наближається до нашої планети. У період суперповні Місяць здається спостерігачам набагато більше своїх звичних розмірів.

Астрономи зазначають, що спостерігати за суперповнею краще не в зеніті, а коли вона знаходиться низько над обрієм. У такі моменти вона відливає червоним або рожевим відтінком, саме тому її ще називають Рожевою. Цей красивий природний феномен триватиме протягом ще трьох днів.

Квітнева повня-2021 пройде під емоційним і вибуховим знаком Скорпіона, що, звичайно ж, може відбитися на думках і поведінці людей. Не дивуйтеся, якщо ви будете спостерігати напруженість і перепади настрою у себе і оточуючих. За місячним календарем це буде перехід з 16 на 17 місячну добу.

Як поводитися під час суперповні 27 квітня

Під час повні 27 квітня, незважаючи на всю її красу, зростає ймовірність стати дратівливими і нервовими.

Під дією Скорпіона підвищується чутливість, тож можна заздалегідь відчути загрозливу небезпеку. І плюсом є те, що, побачивши погане в своєму житті, можна вчасно щось виправити.

У дні Скорпіона краще зайнятися спокійним самоаналізом і виправленням власних недоліків.

У цей час активізується розумова діяльність, підвищується рівень самокритичності, зростає концентрація на суті проблеми, що допомагає відокремити важливі речі від малозначущих.

Що не можна робити під час повні 27 квітня

Через те, що Скорпіон негативно впливає на настрій і емоції, не варто в цей період приймати важливі рішення.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час, інакше можете наламати дров.

Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Відмовтеся від далеких поїздок, відряджень – дорога в цей період не буде вдалою.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень-2021: сприятливі і небезпечні дні.

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