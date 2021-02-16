Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей

Сегодня, 17:34

Узнайте, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2021 году и как они отразятся на нашей жизни

Что только ни влияет на нашу жизнь. В огромном списке различных факторов не последнее место занимает расположение небесных тел и различные астрономические явления, в том числе солнечные и лунные затмения. Ежегодно может быть от 4 до 7 затмений.

Затмение – это астрономическое явление, при котором одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.

Календарь затмений
Календарь затмений
Фото: Unsplash

Чем больше затмений происходит, тем сложнее будет год – так гласят и народные приметы, и специалисты в области астрологии. Если судить по прошлому, 2020 году, то такая примета полностью себя оправдала. Год, как мы помним, был тяжелым, а всего за этот период наблюдалось 6 затмений – 4 лунных и 2 солнечных. К тому же он был еще и високосным.

Читайте также:
Високосный ли 2021 год: как правильно рассчитать и что нельзя делать

Сколько затмений в 2021 году

Наступивший 2021 год принесет с собой минимальное количество затмений – всего 4, по два на Луну и Солнце. Так что у нас появляется надежда, что год пройдет намного легче и позитивнее, чем предыдущий.

Когда пройдут солнечные и лунные затмения в 2021 году, а также, какое влияние они окажут на нашу жизнь, согласно астрологическим предсказаниям, читайте в нашей статье.

Лунное затмение 26 мая 2021 года

Первое затмение 2021 года – лунное, произойдет 26 мая, в 14:18 по киевскому времени в знаке зодиака Стрелец. Цикл Сароса 121 (56 затмение из 84). Продлится 14 минут 30 секунд.

Это затмение будет видно в Юго-Восточной Азии, Австралии и частично в Северной и Южной Америке.

Лунное затмение под влиянием Стрельца принесет мудрость и стремление к получению знаний. Оно способно изменить мировоззрение людей и повысить их духовный уровень.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Майское лунное затмение откроет первый коридор затмений 2021 года, который продлится две недели, до 10 июня, и завершится солнечным затмением.

Солнечное затмение 10 июня 2021 года

Второе затмение 2021 года будет солнечным, кольцеобразным. Цикл сароса: 147. Оно произойдет 10 июня, в 13:41 по киевскому времени в знаке зодиака Близнецы. Продлится 3 минуты 51 секунду.

Затмение пройдет над северной Канадой, Гренландией, Россией, частично его будет видно в большей части Азии и Европы, в том числе в Украине, а также в части Северной Америки.

В этот период на первый план выйдут вопросы в сфере коммуникаций, образования, туризма, торговли. Благоприятным будет проведение реформ и нововведений, которые помогут решению многих вопросов.

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Второй коридор затмений 2021 года начнется с лунного затмения 19 ноября, которое состоится в 11:02 по киевскому времени. Цикл Сароса 126 (46 затмение из 72). Оно пройдет под знаком зодиака Телец.

Затмение Луны в ноябре можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Телец непосредственно повлияет на материальную сферу жизни: собственность, вещи, деньги. В этот период желательно расплатиться по старым долгам и повременить с новыми. Также у многих знаков зодиака предстоит период выяснения финансовых проблем.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Солнечное затмение 4 декабря 2021 года

Последнее затмение 2021 года, которое также завершит второй коридор затмений, будет полным солнечным и состоится 4 декабря в 9 часов 34 минуты по киевскому времени. Сарос: 152. Его продолжительность составит 1 минуту 54 секунды. Это затмение Солнца пройдет в зодиакальном знаке Стрелец.

Декабрьское солнечное затмение пройдет над территорией Антарктиды, югом Африки, частью Австралии и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Стрелец откроет вопросы религии, образования, а также международных отношений. В этот период люди обычно становятся спокойными, законопослушными, тянутся к порядку и стабильности.

Смотрите видео: уникальное затмение

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звездопады, кольца Сатурна и "снежная Луна": что увидим на небе в этом году Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит Лунный календарь на февраль 2021 года: благоприятные и опасные дни
Солнце Луна затмение астрология лунный календарь солнечное затмение лунное затмение
Реклама

Новости партнеров

56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляEvents

Лучшие поздравления с днем ангела Валентина: красивые картинки и пожелания

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

Новости партнеров

Как правильно варить кофе в турке
Как правильно варить кофе в турке
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
В Днепре скончался юморист, актер театра КВН ДГУ Владислав Шмидт
В Днепре скончался юморист, актер театра КВН ДГУ Владислав Шмидт
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять