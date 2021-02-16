Календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей

Узнайте, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2021 году и как они отразятся на нашей жизни

Что только ни влияет на нашу жизнь. В огромном списке различных факторов не последнее место занимает расположение небесных тел и различные астрономические явления, в том числе солнечные и лунные затмения. Ежегодно может быть от 4 до 7 затмений.

Затмение – это астрономическое явление, при котором одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.

Календарь затмений Фото: Unsplash

Чем больше затмений происходит, тем сложнее будет год – так гласят и народные приметы, и специалисты в области астрологии. Если судить по прошлому, 2020 году, то такая примета полностью себя оправдала. Год, как мы помним, был тяжелым, а всего за этот период наблюдалось 6 затмений – 4 лунных и 2 солнечных. К тому же он был еще и високосным.

Сколько затмений в 2021 году

Наступивший 2021 год принесет с собой минимальное количество затмений – всего 4, по два на Луну и Солнце. Так что у нас появляется надежда, что год пройдет намного легче и позитивнее, чем предыдущий.

Когда пройдут солнечные и лунные затмения в 2021 году, а также, какое влияние они окажут на нашу жизнь, согласно астрологическим предсказаниям, читайте в нашей статье.

Лунное затмение 26 мая 2021 года

Первое затмение 2021 года – лунное, произойдет 26 мая, в 14:18 по киевскому времени в знаке зодиака Стрелец. Цикл Сароса 121 (56 затмение из 84). Продлится 14 минут 30 секунд.

Это затмение будет видно в Юго-Восточной Азии, Австралии и частично в Северной и Южной Америке.

Лунное затмение под влиянием Стрельца принесет мудрость и стремление к получению знаний. Оно способно изменить мировоззрение людей и повысить их духовный уровень.

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Майское лунное затмение откроет первый коридор затмений 2021 года, который продлится две недели, до 10 июня, и завершится солнечным затмением.

Солнечное затмение 10 июня 2021 года

Второе затмение 2021 года будет солнечным, кольцеобразным. Цикл сароса: 147. Оно произойдет 10 июня, в 13:41 по киевскому времени в знаке зодиака Близнецы. Продлится 3 минуты 51 секунду.

Затмение пройдет над северной Канадой, Гренландией, Россией, частично его будет видно в большей части Азии и Европы, в том числе в Украине, а также в части Северной Америки.

В этот период на первый план выйдут вопросы в сфере коммуникаций, образования, туризма, торговли. Благоприятным будет проведение реформ и нововведений, которые помогут решению многих вопросов.

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Второй коридор затмений 2021 года начнется с лунного затмения 19 ноября, которое состоится в 11:02 по киевскому времени. Цикл Сароса 126 (46 затмение из 72). Оно пройдет под знаком зодиака Телец.

Затмение Луны в ноябре можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Телец непосредственно повлияет на материальную сферу жизни: собственность, вещи, деньги. В этот период желательно расплатиться по старым долгам и повременить с новыми. Также у многих знаков зодиака предстоит период выяснения финансовых проблем.

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Солнечное затмение 4 декабря 2021 года

Последнее затмение 2021 года, которое также завершит второй коридор затмений, будет полным солнечным и состоится 4 декабря в 9 часов 34 минуты по киевскому времени. Сарос: 152. Его продолжительность составит 1 минуту 54 секунды. Это затмение Солнца пройдет в зодиакальном знаке Стрелец.

Декабрьское солнечное затмение пройдет над территорией Антарктиды, югом Африки, частью Австралии и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Стрелец откроет вопросы религии, образования, а также международных отношений. В этот период люди обычно становятся спокойными, законопослушными, тянутся к порядку и стабильности.

Смотрите видео: уникальное затмение

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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