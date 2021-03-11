Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2021 года: лучшие дни для весенних перемен

Узнайте, когда можно окрашивать волосы в апреле-2021 по лунному календарю, а в какие дни не стоит этого делать

Когда по лунному календарю оптимально окрашивать волосы в апреле, чтобы посвежевшие или совершенно обновленные локоны порадовали, привлекли внимание окружающих, принесли комплименты и успех? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в апреле 2021 года и выбирайте самые лучшие дни для обновления своего образа.

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Лунный календарь на апрель-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 апреля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

2 апреля – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

3 апреля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

4 апреля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

5 апреля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

6 апреля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

7 апреля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

8 апреля – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

9 апреля – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

10 апреля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

11 апреля – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

12 апреля – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

13 апреля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

14 апреля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

15 апреля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

16 апреля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

17 апреля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

18 апреля – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

19 апреля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

20 апреля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

21 апреля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

22 апреля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

23 апреля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

24 апреля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

25 апреля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

26 апреля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

27 апреля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

28 апреля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

29 апреля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

30 апреля – 19 лунный день. Выбирайте те цвета, которые давно хотели попробовать, но до сих пор не решались.

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