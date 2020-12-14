Сегодня солнечное затмение и новолуние: что нельзя делать в этот день

Особенности дня солнечного затмения и новолуния: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 14 декабря, состоится новолуние, последнее в уходящем 2020 году. Примечательно, что в этот же день произойдет солнечное затмение. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать во время солнечного затмения, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Солнечное затмение Фото: Depositphotos

Что означает солнечное затмение 14 декабря

Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает собою Солнце от наблюдателя на Земле.

Последнее в 2020 году солнечное затмение состоится в понедельник, 14 декабря, в 18:13 по киевскому времени. Это затмение будет полным, т. е. Луна совсем закроет собой Солнце от землян, и продлится оно 2 минуты 10 секунд.

Наблюдать сегодняшнее солнечное затмение можно будет в юго-восточной части Тихого океана, Чили, Аргентине, на юге Атлантического океана. А вот жители Украины не увидят это астрономическое явление. Но смогут ощутить на себе его влияние.

В этот же день в 18 часов 17 минуты произойдет новолуние под знаком Козерога, которое также повлияет на жизнь и самочувствие людей. Это благоприятный период для наведения порядков, раскладывания по местам вещей и мыслей, а также всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением может привести к сильному энергетическому всплеску и повлечь за собой значительные перемены в нашей жизни.

Как себя вести и что нельзя делать во время затмения

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

Во время затмения, солнечного или лунного, полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, существует даже ритуал выбрасывать или раздавать такие вещи.

При этом следует аккуратно и бережно обращаться с изжившими себя связями, чтобы не ранить близких людей, не скандалить и не выяснять отношения.

Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и принимать другие судьбоносные решения и поступки.

Чтобы привлечь энергию солнца, астрологи советуют одеться в этот день, а особенно в минуты затмения, в солнечные цвета – оранжевый, желтый, красный или же держать при себе предметы, по форме и цвету напоминающие светило.

Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть. Постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.

Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим.

Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.

Старайтесь не злоупотреблять своей властью в семье и обществе.

Не критикуйте людей и не предъявляйте к ним претензии.

Избегайте проявления горделивости перед другими людьми.

Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, старайтесь больше отдыхать.

Будьте осторожны в транспорте и за рулем, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

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