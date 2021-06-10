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Сьогодні сонячне затемнення і молодик: що не можна робити в цей день

Сьогодні, 09:50

Особливості дня сонячного затемнення і молодика: як поводитися і що у жодному разі не можна робити

Сонячне затемнення
Сонячне затемнення
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 10 червня, відбудеться перший літній молодик 2021 року. Примітно, що цього ж дня буде сонячне затемнення. Які особливості дня, чим він цікавий і небезпечний, що можна, а що у жодному разі не можна робити під час сонячного затемнення, щоб уникнути неприємностей, дізнайтеся в нашій статті.

Що означає сонячне затемнення 10 червня

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, при якому Місяць закриває собою Сонце від спостерігача на Землі.

Перше в 2021 році сонячне затемнення відбудеться у четвер, 10 червня, о 13:41 за київським часом. Це затемнення буде кільцеподібним, тобто Місяць не зможе повністю закрити собою Сонце від землян, тому що знаходиться далеко від нашої планети і здається візуально менше Сонця.

Жителі України лише частково побачать це астрономічне явище. Але зможуть відчути на собі його вплив.

Цього ж дня о 13 годині 53 хвилини відбудеться молодик під знаком Близнята, який також вплине на життя і самопочуття людей. Близнята здатні зробити людей більш активними, діяльними, жвавими та веселими. Цей легкий, повітряний, балакучий знак зодіаку сприяє спілкуванню, знайомствам і допомагає без особливих зусиль знайти спільну мову з оточуючими.

У цей період сприятливо спілкуватися зі знайомими і незнайомими людьми. А із занять найкраще підійдуть ті, які не вимагають особливої ​​концентрації уваги і великих витрат часу.

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Як поводитися і що не можна робити під час затемнення

У період затемнень людям властиві імпульсивні та непродумані вчинки, на перший план виходять конфліктні ситуації і минулі протистояння. А тому важливо не піддаватися емоційним сплескам, щоб уникнути негативного впливу затемнення на життя надалі.

  • Під час затемнення, сонячного або місячного, корисно позбавлятися шкідливих звичок і непотрібних речей, існує навіть ритуал викидати або роздавати такі речі.
  • При цьому слід акуратно і дбайливо поводитися із застарілими зв'язками, щоб не поранити близьких людей, не скандалити і не з'ясовувати стосунки.
  • Не варто в період затемнень одружуватися або розлучатися і приймати інші доленосні рішення і вчинки.
  • Щоб привернути енергію сонця, астрологи радять вдягтися цього дня, а особливо у хвилини затемнення, у сонячні кольори – помаранчевий, жовтий, червоний або ж тримати при собі предмети, які за формою і кольором нагадують світило.
  • Проаналізуйте свою поведінку останнім часом, можливо, ви чинили неправильно і могли когось образити. Постарайтеся пробачити людей і самі попросіть вибачення за свої вчинки.
  • Проявляйте турботу, щедрість і поблажливість до оточення.
  • Складайте плани на найближче майбутнє, але поки не поспішайте з їх реалізацією.
  • Намагайтеся не зловживати своєю владою в сім'ї та суспільстві.
  • Не критикуйте людей і не пред'являйте до них претензії.
  • Уникайте проявів гордості перед іншими людьми.
  • Відмовтеся від важких фізичних навантажень, намагайтеся більше відпочивати.
  • Будьте обережні в транспорті і за кермом, не варто в цей період здійснювати поїздки і подорожувати.

Дивіться відео, про кільцеве сонячне затемнення 10 червня, і його вплив на людей:

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