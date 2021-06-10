З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання
Вітаємо з великим православним святом Вознесіння Господнього-2021: відправляйте в цей день ефектні картинки, радісні побажання і вірші рідним і друзям
Сьогодні, 10 червня, настало велике і світле православне свято – Вознесіння Господнє. Це значуща подія новозавітної історії означає сходження Ісуса Христа у плоті на небо, до Бога-Отця.
Life Сьогодні зібрали для вас найефектніші листівки, яскраві картинки, добрі вірші та щиросердечні вітання з Вознесінням Господнім, які ви можете адресувати своїм коханим, дорогим і близьким людям.
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Зі святом Вознесіння: добрі побажання
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Просим Бога о спасении,
И цветы приносим летние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.
В этот день Иисус Христос
Завершил свое служенье.
Бог Отец его вознес,
Он покинул нашу Землю.
Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье – день разлуки,
Светлой радостью отмечен.
Щиросердечні вітання в день Вознесіння своїми словами
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Вітаю зі святом Вознесіння Господнього і щиро бажаю щасливого довгого життя з чистими думками, з добрими справами, з люблячими людьми, з вірними друзями, з красивими історіями, з ніжними почуттями!
Вознесіння-2021: найкращі привітання у віршах рідним
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Сегодня Вознесение Господне,
Большой церковный праздник наступил.
Вам пожелаю крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.
Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит,
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без горестей, болезней и обид.
Пускай душа очиститься сегодня
От зла, негодованья и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.
Добрі привітання з Вознесінням Господнім у прозі
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Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай у цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє спасіння вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть у найтемніший час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри й любові до Бога.
З Вознесінням Господнім: ефектне побажання у віршах
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Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!
Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармони, добра и чистоты!
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Миле привітання з Вознесінням Господнім
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В день сороковой по Пасхе –
Праздничный святой четверг –
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.
Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
И дает тепло сердцам.
Добрі побажання у Вознесіння Господнє
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Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього доброго і світлого у це значиме велике свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радості, гармонії і любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах та починаннях!
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