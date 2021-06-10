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З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Сьогодні, 07:10

Вітаємо з великим православним святом Вознесіння Господнього-2021: відправляйте в цей день ефектні картинки, радісні побажання і вірші рідним і друзям

З Вознесінням Господнім: привітання, листівки і картинки
З Вознесінням Господнім: привітання, листівки і картинки
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 10 червня, настало велике і світле православне свято – Вознесіння Господнє. Це значуща подія новозавітної історії означає сходження Ісуса Христа у плоті на небо, до Бога-Отця.

Life Сьогодні зібрали для вас найефектніші листівки, яскраві картинки, добрі вірші та щиросердечні вітання з Вознесінням Господнім, які ви можете адресувати своїм коханим, дорогим і близьким людям.

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Зі святом Вознесіння: добрі побажання

***

Просим Бога о спасении,
И цветы приносим летние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос
Завершил свое служенье.
Бог Отец его вознес,
Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье – день разлуки,
Светлой радостью отмечен.

З Вознесінням Господнім
З Вознесінням Господнім
Фото: bonnycards

Щиросердечні вітання в день Вознесіння своїми словами

***

Вітаю зі святом Вознесіння Господнього і щиро бажаю щасливого довгого життя з чистими думками, з добрими справами, з люблячими людьми, з вірними друзями, з красивими історіями, з ніжними почуттями!

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Вознесіння-2021: найкращі привітання у віршах рідним

***

Сегодня Вознесение Господне,
Большой церковный праздник наступил.
Вам пожелаю крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит,
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без горестей, болезней и обид.

Пускай душа очиститься сегодня
От зла, негодованья и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.

З Вознесінням Господнім
З Вознесінням Господнім
Фото: bonnycards

Добрі привітання з Вознесінням Господнім у прозі

***
Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай у цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє спасіння вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть у найтемніший час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри й любові до Бога.

З Вознесінням Господнім
З Вознесінням Господнім
Фото: bonnycards

З Вознесінням Господнім: ефектне побажання у віршах

***

Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!

Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармони, добра и чистоты!

З Вознесінням Господнім
З Вознесінням Господнім
Фото: bonnycards

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Миле привітання з Вознесінням Господнім

***

В день сороковой по Пасхе –
Праздничный святой четверг –
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
И дает тепло сердцам.

З Вознесінням Господнім
З Вознесінням Господнім
Фото: bonnycards

Добрі побажання у Вознесіння Господнє

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього доброго і світлого у це значиме велике свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радості, гармонії і любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах та починаннях!

Дивіться відео, про кільцеве сонячне затемнення 10 червня, і його вплив на людей:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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