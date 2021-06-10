З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Вітаємо з великим православним святом Вознесіння Господнього-2021: відправляйте в цей день ефектні картинки, радісні побажання і вірші рідним і друзям

З Вознесінням Господнім: привітання, листівки і картинки Фото: Depositphotos

Сьогодні, 10 червня, настало велике і світле православне свято – Вознесіння Господнє. Це значуща подія новозавітної історії означає сходження Ісуса Христа у плоті на небо, до Бога-Отця.

Life Сьогодні зібрали для вас найефектніші листівки, яскраві картинки, добрі вірші та щиросердечні вітання з Вознесінням Господнім, які ви можете адресувати своїм коханим, дорогим і близьким людям.

Зі святом Вознесіння: добрі побажання

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Просим Бога о спасении,

И цветы приносим летние,

Ставим свечи пред иконами

В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос

Завершил свое служенье.

Бог Отец его вознес,

Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,

И опять вернулся в Вечность.

Вознесенье – день разлуки,

Светлой радостью отмечен.

З Вознесінням Господнім Фото: bonnycards

Щиросердечні вітання в день Вознесіння своїми словами

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Вітаю зі святом Вознесіння Господнього і щиро бажаю щасливого довгого життя з чистими думками, з добрими справами, з люблячими людьми, з вірними друзями, з красивими історіями, з ніжними почуттями!

Вознесіння-2021: найкращі привітання у віршах рідним

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Сегодня Вознесение Господне,

Большой церковный праздник наступил.

Вам пожелаю крепкого здоровья,

Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,

А Божий Сын любовью наградит,

Чтоб жили вы легко, преуспевая,

Без горестей, болезней и обид.

Пускай душа очиститься сегодня

От зла, негодованья и печали.

Желаю в Воскресение Господне,

Чтоб жили долго вы и процветали.

З Вознесінням Господнім Фото: bonnycards

Добрі привітання з Вознесінням Господнім у прозі

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Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай у цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє спасіння вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть у найтемніший час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри й любові до Бога.

З Вознесінням Господнім Фото: bonnycards

З Вознесінням Господнім: ефектне побажання у віршах

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Пускай это Господне Вознесение

Подарит вам крепчайшее здоровье!

Пусть Бог пошлет с небес Благословение,

Наполнит души счастьем и любовью!



Желаю вам всех благ земных, достатка,

Чтоб добрые сбылись у вас мечты!

Пусть будет у вас все всегда в порядке!

Гармони, добра и чистоты!

З Вознесінням Господнім Фото: bonnycards

Миле привітання з Вознесінням Господнім

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В день сороковой по Пасхе –

Праздничный святой четверг –

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.



Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

И дает тепло сердцам.

З Вознесінням Господнім Фото: bonnycards

Добрі побажання у Вознесіння Господнє

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Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього доброго і світлого у це значиме велике свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радості, гармонії і любові! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах та починаннях!

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