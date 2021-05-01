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Поздравления с наступающей Пасхой-2021 в открытках и стихах

Сегодня, 13:59

Поспешите поздравить близких с наступающей Пасхой

Уже завтра, 2 мая, православные украинцы будут праздновать Пасху-2021. А пока предлагаем поздравить своих родных и близких с наступающим церковным праздником. Для этого Life Сегодня собрали лучшие открытки с Пасхой в одном материале.

Пасха – знаковое христианское событие и самый главный церковный праздник, который каждый год отмечается после завершения Великого поста. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов.

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Поздравления с наступающей Пасхой-2021: лучшие открытки и красивые стихи

Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!

Открытки с наступающей Пасхой | Фото: bonnycards

Вот опять пришла весна
Жизнь снова стала светлой сказкой
С наступающим Воскресеньем вас,
С великой и прекрасной Пасхой!

Картинки с Пасхой | Фото: bonnycards

С Пасхой светлой поздравляю!
Мира вам в душе желаю.
Светлых дней и теплоты,
Жизни — полной доброты.

С наступающей Пасхой | Фото: bonnycards

С наступающей Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!

Красивые картинки с Пасхой | Фото: bonnycards

С наступающим!
Желаю в Пасху благ земных
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.

Открытки с Пасхой | Фото: bonnycards

С наступающей Пасхой поздравляем,
Добра побольше вам желаем!
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось,
Он снова с нами – Воскрес Христос!

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос воскрес.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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