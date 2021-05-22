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С Днем святого Николая: красивые картинки, открытки и поздравления

Сегодня, 10:37

В День святого Николы Вешнего, 22 мая, отправляйте милые картинки, открытки, поздравления и стихи с праздником

С Днем святого Николы Вешнего: открытки, картинки и поздравления
С Днем святого Николы Вешнего: открытки, картинки и поздравления

Сегодня, 22 мая, настал еще один добрый праздник в честь святого Николая Чудотворца – Никола Вешний. Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бари.

Поздравьте своих родных, близких и друзей с Днем святого Николая и пожелайте им здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.

С Днем святого Николая
С Днем святого Николая
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем святого Николая

***

С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Солнца, света и тепла!

С Днем святого Николая
С Днем святого Николая
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Николаем Вешним своими словами

***

Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы и благополучны. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.

С Днем святого Николая
С Днем святого Николая
Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Днем Николы Вешнего

***

Я сегодня поздравляю
С Днем святого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,

Ну а в нем полно успеха,
Радости, улыбок, смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!

С Днем святого Николая
С Днем святого Николая
Фото: bonnycards

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

Поздравляю с добрым христианским праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

***

С Днем святого Николая!
В этот день я пожелаю,
Счастья, радости, здоровья,
И удачи через край,
Пусть тебе подарит снова
Чудотворец Николай!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца
Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах

***

С днем святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.

Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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