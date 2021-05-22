День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день
Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией
22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря – День святого Николая, а 22 мая – Николая Весеннего (Николая Чудотворца).
Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев.
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По традиции в день праздника молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить хороший урожай, уберег посевы от морозов и сильных ливней, а крестьянам дал сил преодолеть тяжелые дни посевных.
Николай Чудотворец также является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Именно поэтому до 22 мая не купались в водоемах. На каждом судне есть икона с изображением святого. Ему молятся, чтобы стихия не стала причиной разного рода бед.
По обычаю, в день праздника до зари умываются росой и ходят по ней босиком, чтобы хвори отступили. Девушки умываются каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а парни благодаря такому обряду набираются сил.
- Нельзя стричься на Николая Чудотворца.
- В этот день был запрет брать в руки ножницы.
- На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.
- Ко Дню Святого Николая нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.
- Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
- Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
- Ольха зацвела – пора гречиху сеять.
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