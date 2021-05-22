День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией

22 мая - День Николая Чудотворца Фото: Depositphotos

22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря – День святого Николая, а 22 мая – Николая Весеннего (Николая Чудотворца).

Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев.

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Николай Весенний: история праздника 22 мая

По традиции в день праздника молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить хороший урожай, уберег посевы от морозов и сильных ливней, а крестьянам дал сил преодолеть тяжелые дни посевных.

Николай Чудотворец также является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Именно поэтому до 22 мая не купались в водоемах. На каждом судне есть икона с изображением святого. Ему молятся, чтобы стихия не стала причиной разного рода бед.

По обычаю, в день праздника до зари умываются росой и ходят по ней босиком, чтобы хвори отступили. Девушки умываются каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а парни благодаря такому обряду набираются сил.

Что нельзя делать на Николая Весеннего 22 мая

Нельзя стричься на Николая Чудотворца.

В этот день был запрет брать в руки ножницы.

На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.

Ко Дню Святого Николая нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Народные приметы

Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.

Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

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