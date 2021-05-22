З Днем святого Миколая: красиві картинки, листівки і привітання

На День святого Микола Весняного, 22 травня, відправляйте милі картинки, листівки, привітання і вірші зі святом

З Днем святого Миколи Весняного: листівки, картинки і привітання

Сьогодні, 22 травня, настало ще одне добре свято на честь святого Миколая Чудотворця – Микола Весняний. Православна церква відзначає перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, одного з найшанованіших у народі святих, з Мир Лікійських до Барі.

Привітайте своїх рідних, близьких і друзів з Днем святого Миколая і побажайте їм здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення мрій. А ми підготували для вас милі, веселі, душевні картинки, вірші і привітання з Днем святого Миколая.

Nfrj; yе забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Красиві привітання з Днем святого Миколая в прозі

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Вітаю з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю жити в щасті, любові, мирі, добробуті й достатку. Нехай тебе оточують добрі та чуйні люди. Нехай у тебе не зникає бажання вершити добрі справи. Нехай Святий Миколай подарує натхнення, зміцнить віру, поселить у серці надію і пошле в життя удачу.

З Днем святого Миколая Фото: bonnycards

Прикольні привітання з Днем святого Миколая

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З Днем святого Миколая

Я душевно привітаю!

Побажаю вам добра,

Сонця, світла і тепла!

З Днем святого Миколая Фото: bonnycards

Добрі привітання з Миколою Весняним своїми словами

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Вітаю з Днем Миколая. Бажаю, щоб на це свято в твоєму серці оселилася любов, а душу зігріли добрі думки. Нехай близькі будуть поруч, а кохані ніколи не покидають. Нехай у сім'ї всі будуть здорові і благополучні. І нехай у твоєму житті відбуваються чудеса.

З Днем святого Миколая Фото: bonnycards

Короткі привітання з Днем Миколи Весняного

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Я сегодня поздравляю

С Днем святого Николая!

Добродушный старичок

Пусть подарит сундучок,



Ну а в нем полно успеха,

Радости, улыбок, смеха,

А еще добра, удачи

И здоровья всем в придачу!

З Днем святого Миколая Фото: bonnycards

Оригінальні привітання з Днем святого Миколая в прозі

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Вітаю з добрим християнським святом – Днем святого Миколая. Нехай Чудотворець охороняє ваш дім від зла і нещасть, нехай приносить благополуччя і радість, нехай захищає в дорозі і подорожах. Нехай Микола Чудотворець чує ваші молитви і наповнює життя чудесами!

Щире вітання з Днем святого Миколая коханому

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С Днем святого Николая!

В этот день я пожелаю,

Счастья, радости, здоровья,

И удачи через край,

Пусть тебе подарит снова

Чудотворец Николай!

Привітання та листівки з Днем Миколая Чудотворця Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Днем святого Миколая Чудотворця у віршах

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С днем святого Николая

Я сегодня поздравляю!

И хоть детство вдаль умчало,

Вера в сказку не пропала.

Доброта, забота, ласка –

Это чудо, будто в сказке,

От святого Николая –

Вам их искренне желаю!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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