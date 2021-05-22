З Днем святого Миколая: красиві картинки, листівки і привітання
На День святого Микола Весняного, 22 травня, відправляйте милі картинки, листівки, привітання і вірші зі святом
Сьогодні, 22 травня, настало ще одне добре свято на честь святого Миколая Чудотворця – Микола Весняний. Православна церква відзначає перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, одного з найшанованіших у народі святих, з Мир Лікійських до Барі.
Привітайте своїх рідних, близьких і друзів з Днем святого Миколая і побажайте їм здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення мрій. А ми підготували для вас милі, веселі, душевні картинки, вірші і привітання з Днем святого Миколая.
Nfrj; yе забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
Красиві привітання з Днем святого Миколая в прозі
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Вітаю з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю жити в щасті, любові, мирі, добробуті й достатку. Нехай тебе оточують добрі та чуйні люди. Нехай у тебе не зникає бажання вершити добрі справи. Нехай Святий Миколай подарує натхнення, зміцнить віру, поселить у серці надію і пошле в життя удачу.
Прикольні привітання з Днем святого Миколая
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З Днем святого Миколая
Я душевно привітаю!
Побажаю вам добра,
Сонця, світла і тепла!
Добрі привітання з Миколою Весняним своїми словами
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Вітаю з Днем Миколая. Бажаю, щоб на це свято в твоєму серці оселилася любов, а душу зігріли добрі думки. Нехай близькі будуть поруч, а кохані ніколи не покидають. Нехай у сім'ї всі будуть здорові і благополучні. І нехай у твоєму житті відбуваються чудеса.
Короткі привітання з Днем Миколи Весняного
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Я сегодня поздравляю
С Днем святого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,
Ну а в нем полно успеха,
Радости, улыбок, смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!
Оригінальні привітання з Днем святого Миколая в прозі
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Вітаю з добрим християнським святом – Днем святого Миколая. Нехай Чудотворець охороняє ваш дім від зла і нещасть, нехай приносить благополуччя і радість, нехай захищає в дорозі і подорожах. Нехай Микола Чудотворець чує ваші молитви і наповнює життя чудесами!
Щире вітання з Днем святого Миколая коханому
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С Днем святого Николая!
В этот день я пожелаю,
Счастья, радости, здоровья,
И удачи через край,
Пусть тебе подарит снова
Чудотворец Николай!
Найкращі привітання з Днем святого Миколая Чудотворця у віршах
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С днем святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.
Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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