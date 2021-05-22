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22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Международный день биологического разнообразия, Никола Вешний – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 22 мая

22 мая: какой сегодня праздник
22 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 22 мая? Международный день биологического разнообразия. Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца – в православном календаре. Никола Вешний – в народном календаре. Именины празднуют Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.

  • Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях.
  • Всемирный день готов (World Goth Day) – оригинальный ежегодный праздник представителей субкультуры готов, созданный по инициативе британского диджея Cruel Britannia в 2010 году.

Какой сегодня праздник

22 мая в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бар. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.

В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его также называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.

Приметы на 22 мая

  • если умыться росой на Николу, весь год пребудет здоровье;
  • на Николая Чудотворца нельзя стричься и вообще брать в руки ножницы;
  • в День Николая Чудотворца нельзя отказывать в просьбах;
  • туман на Николу Вешнего – к богатому урожаю;
  • какой день на Николу Вешнего, таким будет и на Николу Зимнего.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 мая

  • 1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.
  • 1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.
  • 1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.
  • 1936 – состоялся первый чемпионат СССР по футболу.

Кто родился 22 мая

  • 1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.
  • 1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.
  • 1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.
  • 1913 – Никита Богословский, советский композитор.
  • 1914 – Николай Макаров, советский конструктор оружия.
  • 1920 – Николай Гринько, украинский актер театра и кино.
  • 1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.
  • 1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.
  • 1948 – Евгений Мартынов, советский композитор.
  • 1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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