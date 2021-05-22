22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Международный день биологического разнообразия, Никола Вешний – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 22 мая
Какой сегодня праздник, 22 мая? Международный день биологического разнообразия. Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца – в православном календаре. Никола Вешний – в народном календаре. Именины празднуют Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.
- Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях.
- Всемирный день готов (World Goth Day) – оригинальный ежегодный праздник представителей субкультуры готов, созданный по инициативе британского диджея Cruel Britannia в 2010 году.
22 мая в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бар. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.
В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его также называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.
- если умыться росой на Николу, весь год пребудет здоровье;
- на Николая Чудотворца нельзя стричься и вообще брать в руки ножницы;
- в День Николая Чудотворца нельзя отказывать в просьбах;
- туман на Николу Вешнего – к богатому урожаю;
- какой день на Николу Вешнего, таким будет и на Николу Зимнего.
- 1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.
- 1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.
- 1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.
- 1936 – состоялся первый чемпионат СССР по футболу.
- 1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.
- 1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.
- 1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.
- 1913 – Никита Богословский, советский композитор.
- 1914 – Николай Макаров, советский конструктор оружия.
- 1920 – Николай Гринько, украинский актер театра и кино.
- 1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.
- 1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.
- 1948 – Евгений Мартынов, советский композитор.
- 1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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