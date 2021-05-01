Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С 1 Мая: позитивные картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 11:12

В первый праздничный день подарите хорошее настроение родным и близким

Сегодня – 1 Мая, праздничный, выходной, весенний, радостный день. Поздравьте с майскими праздниками близких людей, поделитесь с ними кусочком оптимизма и улыбкой, скажите слова бодрости и поднимите настроение.

Life Сегодня собрали для вас милые и прикольные открытки, картинки, поздравления и стихи с 1 Мая.

Читайте также:
Поздравления с 1 Мая: яркие картинки, открытки стихи и проза

Короткое поздравления с 1 Мая

***

Светлый день в начале мая –
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Веселиться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

С 1 Мая: картинки и поздравления
С 1 Мая: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

С 1 Мая: поздравления своими словами

***

Поздравляем с 1 Мая, с праздником весны и труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами, желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

С 1 Мая: картинки и поздравления
С 1 Мая: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Читайте также:
Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Позитивные поздравления с 1 Мая в стихах

***

Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение,
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет мирно, спокойно и мило,
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас.
Ведь 1 Мая – так с праздником вас!

С 1 Мая: картинки и поздравления
С 1 Мая: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

С 1 Мая: лучшие пожелания

***

Поздравляю с 1 Мая!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!

Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!

Читайте также:
Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс

С 1 Мая: картинки и поздравления
С 1 Мая: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Доброе поздравление с 1 Мая в прозе

***

С 1 Мая – днем всех трудолюбивых! Но в свой праздник не забудьте отдохнуть. Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!

С 1 Мая: картинки и поздравления
С 1 Мая: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Душевное поздравление в день 1 Мая

***

Сегодня с Праздником Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.

Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать,
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник – Первомай!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки Поздравления с 1 Мая: яркие картинки, открытки стихи и проза Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки 1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
праздники открытки стихи 1 мая поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте

Популярные статьи

Сегодня, 10:19Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Сегодня, 07:00Фаново

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 20:46Фаново

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 20:05Фаново

Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Вчера, 19:06Звездно

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим

Вчера, 10:30Вкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

Вчера, 05:04Events

Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

29 апреляЗвездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

29 апреляФаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

29 апреляЗвездно

Ирина Билык разводится с супругом

29 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

28 апреляЗвездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреляФаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

28 апреляВкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

28 апреляФаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Новости партнеров

Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
С Аллой Добкиной. Каминская опубликовала фото из отпуска в Египте
С Аллой Добкиной. Каминская опубликовала фото из отпуска в Египте
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять