С 1 Мая: позитивные картинки, поздравления и стихи

В первый праздничный день подарите хорошее настроение родным и близким

Сегодня – 1 Мая, праздничный, выходной, весенний, радостный день. Поздравьте с майскими праздниками близких людей, поделитесь с ними кусочком оптимизма и улыбкой, скажите слова бодрости и поднимите настроение.

Life Сегодня собрали для вас милые и прикольные открытки, картинки, поздравления и стихи с 1 Мая.

Короткое поздравления с 1 Мая

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Светлый день в начале мая –

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Веселиться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

С 1 Мая: картинки и поздравления Фото: bonnycards

С 1 Мая: поздравления своими словами

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Поздравляем с 1 Мая, с праздником весны и труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами, желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

С 1 Мая: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Позитивные поздравления с 1 Мая в стихах

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Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение,

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет мирно, спокойно и мило,

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас.

Ведь 1 Мая – так с праздником вас!

С 1 Мая: картинки и поздравления Фото: bonnycards

С 1 Мая: лучшие пожелания

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Поздравляю с 1 Мая!

Пусть весенний день сияет!

Пусть же радует всегда

Праздник мира и труда!



Пусть природа зеленеет,

Пусть душа от счастья млеет,

Праздник весело встречай

И цвети, как этот май!

С 1 Мая: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Доброе поздравление с 1 Мая в прозе

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С 1 Мая – днем всех трудолюбивых! Но в свой праздник не забудьте отдохнуть. Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!

С 1 Мая: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Душевное поздравление в день 1 Мая

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Сегодня с Праздником Труда

Мы вас душевно поздравляем!

Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла.



Желаем искренне здоровья.

Творить, работать, процветать,

Пусть полон будет дом веселья,

Сегодня праздник – Первомай!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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