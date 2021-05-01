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Поздравления с 1 Мая: яркие картинки, открытки стихи и проза

Сегодня, 05:05

В День труда отправляйте красивые поздравления с 1 Мая в прозе, стихах, открытках и картинках

Наступило 1 Мая, которое принесет нам не только праздничное настроение, но еще и четыре выходных дня подряд. Это подарит возможность приятного отдыха, сытного пикника на природе и веселого празднования. Главное – чтобы погода не подвела.

Life Сегодня подготовили для вас самые лучшие, милые и прикольные поздравления с майскими праздниками, которые вы можете адресовать всем своим родным, близким, друзьям и коллегам.

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С 1 Мая: позитивные поздравления

***

Приходит в села наши, города
Прекрасный праздник мира и труда,
В кипении цветов опять земля
И зеленеют радостно поля!

С днем Первомая! С праздником весны!
Пусть сбудутся о мире наши сны,
Желаю счастья, радости добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Поздравления с майскими праздниками
Поздравления с майскими праздниками
Фото: sunbouquet

Лучшие поздравления с 1 Мая в прозе

***

Поздравляю с весенними майскими днями, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, приносит вам настоящее удовольствие и радует своими результатами. Желаю вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

Красивые поздравления с 1 Мая в стихах

***

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
И пусть в радость будет труд.

Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

Поздравления с майскими: открытки
Поздравления с майскими: открытки
Фото: sunbouquet

Оптимистичные поздравления с первомаем в прозе

***

Поздравляю с 1 Мая всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.

Поздравления с майскими праздниками: открытки
Поздравления с майскими праздниками: открытки
Фото: sunbouquet

Короткое смс-поздравление с 1 Мая

***

Первомай – это первое мая!
Встретим праздник труда, отдыхая,
За столом или грядки копая
И друг другу здоровья желая

Что нужно взять на пикник
Что нужно взять на пикник
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с майскими днями

***

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Pixabay

Короткие поздравления с 1 Мая

***

Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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