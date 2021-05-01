З 1 Травня: позитивні картинки, вітання та вірші
У перший святковий день подаруйте гарний настрій рідним і близьким
Сьогодні – 1 Травня, святковий, вихідний, весняний, радісний день. Привітайте з травневими святами близьких людей, поділіться з ними шматочком оптимізму і посмішкою, скажіть слова бадьорості і підійміть настрій.
Life Сьогодні зібрали для вас милі і прикольні листівки, картинки, вітання та вірші з 1 Травня.
Коротке привітання з 1 Травня
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Светлый день в начале мая –
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Веселиться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
З 1 Травня: привітання своїми словами
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Вітаємо з 1 Травня, зі святом весни і праці! Нехай всі справи, за які ви беретеся, приносять вам задоволення і радують своїми результатами, бажаємо вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточуючих в будь-якому починанні.
Позитивні привітання з 1 Травня у віршах
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Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение,
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет мирно, спокойно и мило,
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас.
Ведь 1 Мая – так с праздником вас!
З 1 Травня: найкращі побажання
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Поздравляю с 1 Мая!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!
Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!
Добрі привітання з 1 Травня в прозі
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З 1 Травня – днем усіх працьовитих! Але в своє свято не забудьте відпочити. Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любіть, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань!
Душевне привітання в день 1 Мая
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Сегодня с Праздником Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.
Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать,
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник – Первомай!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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