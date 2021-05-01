З 1 Травня: позитивні картинки, вітання та вірші

У перший святковий день подаруйте гарний настрій рідним і близьким

Сьогодні – 1 Травня, святковий, вихідний, весняний, радісний день. Привітайте з травневими святами близьких людей, поділіться з ними шматочком оптимізму і посмішкою, скажіть слова бадьорості і підійміть настрій.

Life Сьогодні зібрали для вас милі і прикольні листівки, картинки, вітання та вірші з 1 Травня.

Коротке привітання з 1 Травня

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Светлый день в начале мая –

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Веселиться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

З 1 Травня: картинки та привітання Фото: bonnycards

З 1 Травня: привітання своїми словами

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Вітаємо з 1 Травня, зі святом весни і праці! Нехай всі справи, за які ви беретеся, приносять вам задоволення і радують своїми результатами, бажаємо вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточуючих в будь-якому починанні.

З 1 Травня: картинки та привітання Фото: bonnycards

Позитивні привітання з 1 Травня у віршах

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Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение,

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет мирно, спокойно и мило,

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас.

Ведь 1 Мая – так с праздником вас!

З 1 Травня: картинки та привітання Фото: bonnycards

З 1 Травня: найкращі побажання

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Поздравляю с 1 Мая!

Пусть весенний день сияет!

Пусть же радует всегда

Праздник мира и труда!



Пусть природа зеленеет,

Пусть душа от счастья млеет,

Праздник весело встречай

И цвети, как этот май!

З 1 Травня: картинки та привітання Фото: bonnycards

Добрі привітання з 1 Травня в прозі

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З 1 Травня – днем усіх працьовитих! Але в своє свято не забудьте відпочити. Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любіть, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань!

З 1 Травня: картинки та привітання Фото: bonnycards

Душевне привітання в день 1 Мая

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Сегодня с Праздником Труда

Мы вас душевно поздравляем!

Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла.



Желаем искренне здоровья.

Творить, работать, процветать,

Пусть полон будет дом веселья,

Сегодня праздник – Первомай!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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