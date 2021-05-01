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З 1 Травня: позитивні картинки, вітання та вірші

Сьогодні, 11:12

У перший святковий день подаруйте гарний настрій рідним і близьким

Сьогодні – 1 Травня, святковий, вихідний, весняний, радісний день. Привітайте з травневими святами близьких людей, поділіться з ними шматочком оптимізму і посмішкою, скажіть слова бадьорості і підійміть настрій.

Life Сьогодні зібрали для вас милі і прикольні листівки, картинки, вітання та вірші з 1 Травня.

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Коротке привітання з 1 Травня

***

Светлый день в начале мая –
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Веселиться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

З 1 Травня: картинки та привітання
З 1 Травня: картинки та привітання
Фото: bonnycards

З 1 Травня: привітання своїми словами

***

Вітаємо з 1 Травня, зі святом весни і праці! Нехай всі справи, за які ви беретеся, приносять вам задоволення і радують своїми результатами, бажаємо вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточуючих в будь-якому починанні.

З 1 Травня: картинки та привітання
З 1 Травня: картинки та привітання
Фото: bonnycards

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Позитивні привітання з 1 Травня у віршах

***

Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение,
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет мирно, спокойно и мило,
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас.
Ведь 1 Мая – так с праздником вас!

З 1 Травня: картинки та привітання
З 1 Травня: картинки та привітання
Фото: bonnycards

З 1 Травня: найкращі побажання

***

Поздравляю с 1 Мая!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!

Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!

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З 1 Травня: картинки та привітання
З 1 Травня: картинки та привітання
Фото: bonnycards

Добрі привітання з 1 Травня в прозі

***

З 1 Травня – днем усіх працьовитих! Але в своє свято не забудьте відпочити. Нехай будь-яка справа закінчиться успіхом і перспективними пропозиціями на майбутнє. Творіть, любіть, мрійте, надихайтеся, вивчайте щось нове, захоплююче. Більше світлих днів, посмішок, менше розчарувань!

З 1 Травня: картинки та привітання
З 1 Травня: картинки та привітання
Фото: bonnycards

Душевне привітання в день 1 Мая

***

Сегодня с Праздником Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.

Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать,
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник – Первомай!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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