Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс
Поздравьте близких и друзей с майскими праздниками коротко и лаконично
Поздравляем с майскими праздниками! Пусть в этот весенний день сбудутся лучшие желания и заветные мечты! Life Сегодня подготовили для вас эффектные, короткие поздравления с 1 Мая в стихах и смс, которые вы можете отправить всем-всем родным, друзьям и близким людям.
Короткие поздравления с майскими праздниками в стихах
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С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!
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Добрые поздравления с Первомаем
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Поздравляю с Первомаем!
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!
Радостные пожелания на майские праздники в стихах
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С Днем труда спешу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
Мир и радость приносил!
С майскими праздниками: короткое смс
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Пусть исполняет Первомай твои мечты:
Здоровья, мира, счастья, красоты!
Цветущие поздравления с майскими праздниками
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В майский первый светлый день
Пусть в душе цветет сирень,
Распускается надежда,
Чтобы лучше жить, чем прежде.
Душевные поздравления с майскими праздниками в стихах
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Поздравляю с Первомаем
И от всей души желаю
Пусть твой труд подарит всходы
И растут твои доходы!
Лаконичные поздравления с 1 Мая
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С Днем труда я поздравляю,
И тебе я пожелаю,
Больше отдыха, добра,
И весеннего тепла!
Весенние поздравления с майскими праздниками
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Желаю в день весенний этот
Добром и счастьем быть согретым,
В трудах любых – сил и успеха,
А в жизни – радости и смеха.
Смс на майские праздники
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С Первомаем, с днем прекрасным!
Доброты, здоровья, мира, счастья!
Чудесные поздравления с майскими праздниками в стихах
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Первый день мая – праздник чудесный,
Радостный, добрый и просто прелестный,
В нем счастья и сил для труда я желаю,
С теплом и любовью тебя поздравляю!
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