1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
День труда, Страстная суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 1 мая
Какой сегодня праздник, 1 мая?День труда. Страстная суббота – в православном календаре. Кузьма Огородник – в народном календаре. Вальпургиева ночь – в языческом календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 мая.
- Международный день солидарности трудящихся или День труда – революционный праздник был организован в 1889 году Парижским конгрессом II Интернационала в память о рабочих, погибших во время забастовки в Америке в 1886 году. Со временем праздник потерял политическую окраску, став днем весны и труда.
- Всемирный день садоводства отмечается в первую субботу мая и в 2021 году приходится на 1 мая.
- Вальпургиева ночь или Бельтайн – утром завершается языческий ведьмин праздник, который посвященный встрече весны с летом и ежегодно проводится в ночь на 1 мая.
- День единства народа отмечается в Казахстане.
1 мая в православной церкви наступает Великая суббота – последний день Страстной недели и Великого поста, предшествующий светлому празднику Пасхи. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад. Также в этот день идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.
В этот день чтится память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана, святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного Авксентия, мученика Иоанна Нового из Янины. Празднование Максимовской иконы Божией Матери.
В народе 1 мая почитался Кузьма Огородник. Считается, что с этого дня начинает куковать в лесу кукушка. По этой птице крестьяне ориентировались, когда начинать полевые работы.
Приметы на 1 мая
- если кукушка закуковала – пора сеять лен;
- кукушка кукует на сухом дереве – к похолоданию;
- если начало месяца теплое, то в конце будет холодно, и наоборот;
- сильные дожди – к хорошему урожаю;
- чтобы волосы росли густо, как майская трава, их нужно смочить первым дождем;
- В Великую субботу нельзя заниматься тяжелой и грязной работой;
- идут активные приготовления к Пасхе: можно печь паски и красить яйца;
- Страстная суббота – последний день Великого поста, когда еще нельзя есть скоромные продукты, поэтому дегустация пасхальных угощений запрещена.
- 1707 – появилось Королевство Великобритания после объединения Шотландии с Англией.
- 1786 – премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Женитьба Фигаро".
- 1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.
- 1851 – в Лондоне открылась первая Всемирная выставка достижений техники и культуры.
- 1886 – забастовка в Америке, в результате которой погибли рабочие, что стало предпосылкой создания Дня солидарности рабочих всего мира.
- 1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар".
- 1945 – в ходе Второй мировой войны в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
- 1916 – Гленн Форд, американский киноактер.
- 1917 – Даниэль Дарье, французская актриса и певица.
- 1924 – Виктор Астафьев, русский писатель, эссеист и драматург.
- 1939 – Джуди Коллинз, американская фолк- и поп-певица.
- 1930 – Лев Колодуб, украинский советский композитор, педагог.
- 1942 – Анатолий Алексеев, украинский филолог.
- 1945 – Василий Зинкевич, украинский певец.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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