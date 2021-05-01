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1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:20

День труда, Страстная суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 1 мая

Какой сегодня праздник, 1 мая?День труда. Страстная суббота – в православном календаре. Кузьма Огородник – в народном календаре. Вальпургиева ночь – в языческом календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 мая.

1 мая: какой сегодня праздник
1 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день солидарности трудящихся или День труда – революционный праздник был организован в 1889 году Парижским конгрессом II Интернационала в память о рабочих, погибших во время забастовки в Америке в 1886 году. Со временем праздник потерял политическую окраску, став днем весны и труда.
  • Всемирный день садоводства отмечается в первую субботу мая и в 2021 году приходится на 1 мая.
  • Вальпургиева ночь или Бельтайн – утром завершается языческий ведьмин праздник, который посвященный встрече весны с летом и ежегодно проводится в ночь на 1 мая.
  • День единства народа отмечается в Казахстане.

Какой сегодня праздник

1 мая в православной церкви наступает Великая суббота – последний день Страстной недели и Великого поста, предшествующий светлому празднику Пасхи. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад. Также в этот день идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.

В этот день чтится память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана, святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного Авксентия, мученика Иоанна Нового из Янины. Празднование Максимовской иконы Божией Матери.

В народе 1 мая почитался Кузьма Огородник. Считается, что с этого дня начинает куковать в лесу кукушка. По этой птице крестьяне ориентировались, когда начинать полевые работы.

Приметы на 1 мая

  • если кукушка закуковала – пора сеять лен;
  • кукушка кукует на сухом дереве – к похолоданию;
  • если начало месяца теплое, то в конце будет холодно, и наоборот;
  • сильные дожди – к хорошему урожаю;
  • чтобы волосы росли густо, как майская трава, их нужно смочить первым дождем;
  • В Великую субботу нельзя заниматься тяжелой и грязной работой;
  • идут активные приготовления к Пасхе: можно печь паски и красить яйца;
  • Страстная суббота – последний день Великого поста, когда еще нельзя есть скоромные продукты, поэтому дегустация пасхальных угощений запрещена.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 мая

  • 1707 – появилось Королевство Великобритания после объединения Шотландии с Англией.
  • 1786 – премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Женитьба Фигаро".
  • 1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.
  • 1851 – в Лондоне открылась первая Всемирная выставка достижений техники и культуры.
  • 1886 – забастовка в Америке, в результате которой погибли рабочие, что стало предпосылкой создания Дня солидарности рабочих всего мира.
  • 1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар".
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

Кто родился 1 мая

  • 1916 – Гленн Форд, американский киноактер.
  • 1917 – Даниэль Дарье, французская актриса и певица.
  • 1924 – Виктор Астафьев, русский писатель, эссеист и драматург.
  • 1939 – Джуди Коллинз, американская фолк- и поп-певица.
  • 1930 – Лев Колодуб, украинский советский композитор, педагог.
  • 1942 – Анатолий Алексеев, украинский филолог.
  • 1945 – Василий Зинкевич, украинский певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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