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Полнолуние 27 февраля: особенности дня и что нельзя делать

Сегодня, 18:34

Полнолуние 27 февраля: узнайте, что можно, а что не стоит делать в этот день

27 февраля произойдет полнолуние, которое завершит собой февраль и, соответственно, зимний сезон. Февральское полнолуние обычно называется Снежная или Ледяная Луна. И это, пожалуй, последнее проявление зимы, потому что уже через день по календарю начнется весна.

Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а чего не стоит делать, узнайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 27 февраля

Итак, утром 27 февраля, в 10:18 по киевскому времени состоится очередное полнолуние, которое пройдет под знаком Девы. Этот знак добавит практичности и рациональности в поведение и поступки людей. В период влияния Девы какие-то мелочи могут показаться очень значительными, а вот действительно важные вещи могут выпасть из виду.

Полнолуние 27 февраля
Полнолуние 27 февраля
Фото: Unsplash

Переход с 16-х на 17-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 27 февраля, также способствует благоприятному настрою на праздничность, легкость в отношениях с другими людьми и обретение внутренней свободы.

Как себя вести во время полнолуния 27 февраля

Период полнолуния под знаком Девы лучше всего проходят дела, требующие большой точности, внимательности и сосредоточенности. Хорошо удается работа, где нужно семь раз отмерить, прежде чем отрезать.

Оптимально в этот период выполнять трудоемкую, нудную, скучную, монотонную работу, на которую в другие дни нет ни желания, ни настроения.

Что нельзя делать во время полнолуния 27 февраля

  • Каждое полнолуние несет с собой серьезные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.
  • В дни Девы лучше не браться за большие проекты и не предпринимать рискованные шаги.
  • Не стоит в это время принимать важные решения и вести деловые переговоры.
  • Также стоит отложить серьезные финансовые дела или сделки с недвижимостью.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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