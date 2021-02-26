Повня 27 лютого: особливості дня і що не можна робити

Повня 27 лютого: дізнайтеся, що можна, а що не варто робити цього дня

27 лютого відбудеться повня, яка завершить собою лютий і, відповідно, зимовий сезон. Лютнева повня зазвичай називається Сніговий або Крижаний Місяць. І це, мабуть, останній прояв зими, тому що вже через день за календарем почнеться весна.

Як правильно поводитися під час повні, що можна, а чого не варто робити, дізнайтеся в нашій статті.

Особливості повні 27 лютого

Отже, вранці 27 лютого, о 10:18 за київським часом відбудеться чергова повня, яка пройде під знаком Діви. Цей знак додасть практичності і раціональності в поведінку і вчинки людей. У період впливу Діви якісь дрібниці можуть здатися дуже значними, а ось дійсно важливі речі можуть випасти з поля зору.

Повня 27 лютого Фото: Unsplash

Перехід з 16-ї на 17-ту місячну добу, на яку випадає повня 27 лютого, також сприяє гарному настрою на святковість, легкість у стосунках з іншими людьми і набуттю внутрішньої свободи.

Як поводитися під час повні 27 лютого

У період повні під знаком Діви найкраще проходять справи, що вимагають великої точності, уважності і зосередженості. Добре вдається робота, де потрібно сім разів відміряти, перш ніж відрізати.

Оптимально в цей період виконувати трудомістку, нудну, монотонну роботу, на яку в інші дні немає ні бажання, ні настрою.

Що не можна робити під час повні 27 лютого

Кожна повня несе з собою серйозні зміни в житті, пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти.

У дні Діви краще не братися за великі проекти і не робити ризикованих кроків.

Не варто в цей час приймати важливі рішення і вести ділові переговори.

Також варто відкласти серйозні фінансові справи або угоди з нерухомістю.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

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