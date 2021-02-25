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Полнолуние 27 февраля: какое влияние окажет на людей

Сегодня, 17:35

Направляйте свою энергию в работу и творчество

В последнюю субботу зимы, 27 февраля, произойдет полнолуние в Деве. Почему этот период называют эмоциональным и как он повлияет на людей – далее в материале.

Уже сейчас, когда энергия Луна сильна, а небесное светило находится во Льве, хочется максимально проявить себя, показать со всех сторон и купаться в лучах славы.

Если получится направить лунную энергию в работу и творчество, то появятся новые идеи и нескучные мысли, как проявить себя.

Как полнолуние влияет на человека
Как полнолуние влияет на человека
Фото: stocksnap.io

Как полнолуние 27 февраля повлияет на людей

Еще за несколько дней до полнолуния появится много мелких дел, которые нужно будет срочно сделать. В это время повысится важность личного здоровья.

А вот накануне полнолуния люди станут более ворчливыми и придирчивыми. И в этот период, если направить свою энергию некуда, то разрядка может произойти на вашего партнера, а это в свою очередь может привести к скандалу.

Ссоры в это полнолуние будут особенно эмоциональные. Поэтому постарайтесь лучше а время полнолуния напланировать себе так много различных дел, чтобы просто не было времени на ругань.

Что важно сделать в полнолуние (и ближайшие дни до и после него):

  • в полнолуние записывайте цели и конкретные шаги к ним для развития популярности, знаменитости, публичного успеха, уважения, восхищения;
  • наведите порядок в хранении вещей, создайте картотеки, купите системы хранения;
  • сделать то, что себе запрещали. Устройте сюрприз себе любимому;
  • запишитесь на обследование. Сейчас может выявиться то, что никак не выявлялось;
  • составьте резюме и приступайте к поиску новой работы, если давно это планировали;
  • заводите новые знакомства – они могут сыграть роль в вашем карьерном росте.

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Источник: Сегодня
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