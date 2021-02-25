Полнолуние 27 февраля: какое влияние окажет на людей
Направляйте свою энергию в работу и творчество
В последнюю субботу зимы, 27 февраля, произойдет полнолуние в Деве. Почему этот период называют эмоциональным и как он повлияет на людей – далее в материале.
Уже сейчас, когда энергия Луна сильна, а небесное светило находится во Льве, хочется максимально проявить себя, показать со всех сторон и купаться в лучах славы.
Если получится направить лунную энергию в работу и творчество, то появятся новые идеи и нескучные мысли, как проявить себя.
Как полнолуние 27 февраля повлияет на людей
Еще за несколько дней до полнолуния появится много мелких дел, которые нужно будет срочно сделать. В это время повысится важность личного здоровья.
А вот накануне полнолуния люди станут более ворчливыми и придирчивыми. И в этот период, если направить свою энергию некуда, то разрядка может произойти на вашего партнера, а это в свою очередь может привести к скандалу.
Ссоры в это полнолуние будут особенно эмоциональные. Поэтому постарайтесь лучше а время полнолуния напланировать себе так много различных дел, чтобы просто не было времени на ругань.
Что важно сделать в полнолуние (и ближайшие дни до и после него):
- в полнолуние записывайте цели и конкретные шаги к ним для развития популярности, знаменитости, публичного успеха, уважения, восхищения;
- наведите порядок в хранении вещей, создайте картотеки, купите системы хранения;
- сделать то, что себе запрещали. Устройте сюрприз себе любимому;
- запишитесь на обследование. Сейчас может выявиться то, что никак не выявлялось;
- составьте резюме и приступайте к поиску новой работы, если давно это планировали;
- заводите новые знакомства – они могут сыграть роль в вашем карьерном росте.
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