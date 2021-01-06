Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым: картинки, стихи, проза, смс

Украинцы 7 января празднуют Рождество Христово. В этот день христиане восточного обряда в Украине радуются рождению Спасителя Иисуса Христа.

Поздравления и картинки с Рождеством Христовым Фото: Pinterest

Чтобы поздравить родных и близких с этим светлым православным праздником, Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие поздравления на Рождество Христово в прозе, стихах, короткие поздравления, смс, а также красивые картинки.

Рождество: поздравления, картинки и лучшие пожелания в прозе

Волшебные поздравления с Рождеством Христовым

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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Как поздравить с Рождеством: праздничные открытки Фото: Pinterest

Рождество Христово: поздравления своими словами

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Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

Картинки и открытки с Рождеством Фото: Pexels

Сказочное Рождество: поздравления в прозе

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Поздравляем с Рождеством Христовым! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Пусть будет много добрых и желанных событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздничного времяпровождения!

Лучшие поздравления в Рождество Христово

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Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя имеется и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

Красивые поздравления на Рождество Христово близким

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В светлый и радостный праздник Рождества желаю искренней любви и счастья, большой удачи и блага, доброй надежды и мира. Пусть небеса вселяют крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю достатка в доме, внутренней и окружающей красоты, отменного здоровья и милосердия.

Поздравления и открытки с Рождеством 2021 Фото: Pexels

Доброе поздравление с Рождеством в прозе

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Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

Рождество Христово: поздравления и картинки Фото: Pinterest

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и смс

С Рождеством Христовым : красивые поздравления в стихах

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В день рождения Христа

Пожелаю всем добра.

Тепло в душе всегда храните,

Любовь как божий дар примите.

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

Небольшое поздравление с Рождеством

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Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит, и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Смс поздравления с Рождеством короткие

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Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И неведомо откуда

Всюду радость там и тут,

Пусть в семье все будет ясно,

И нальется дом теплом,

Будет вам достаток, счастье,

Поздравляю с Рождеством!

Рождество 2021: красивые картинки и стихи Фото: Pexels

Светлое Рождество: картинки, поздравления и стихи

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С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

Добрые пожелания на Рождество-2021 в стихах

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Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

С Рождеством: яркие картинки и открытки Фото: Pinterest

Красивые стихи на Рождество Христово

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В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

С Рождеством: стихи и открытки Фото: Pexels

Праздник Рождества: счастливые поздравления

***

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

Рождество: поздравления, фото и стихи

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Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами — рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами —

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Рождество: картинки и пожелания Фото: Pexels

Волшебные пожелания в Рождество Христово

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

Картинки с Рождеством Христовым Фото: Pinterest

Короткие поздравления с Рождеством Христовым

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будет смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть Ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Рождество 2021: поздравления и открытки Фото: Pexels

Душевные поздравления на Рождество Христово

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

Поздравления с Рождеством прикольные в стихах

***

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб вы радовались чаще,

Я сегодня вам желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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