Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Считается, что на Рождество ангелы спускаются с небес и желания исполняются

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Ночь накануне праздника – очень сильный энергетический период, когда можно совершать ритуалы и обряды для исполнения желаний.

Обряды и ритуалы на Рождество Фото: Pexels

Считается, что на Рождество ангелы спускаются с небес и смотрят, как живут люди, и именно поэтому обряды на Рождество Христово – одни из самых действенных.

Простые ритуалы исполнения желаний на Рождество

Самый простой способ проведения обряда на Рождество на любовь, богатство и счастье – это загадать желание перед тем, как ложиться спать. После этого важно ни с кем не разговаривать до утра и сосредоточиться на своей мечте, тогда ангелы исполнят ее.

Также принято вечером на Рождество писать список желаний. Его размещают на подоконнике перед сном. Считается, что ангелы читают такие списки.

Люди верили, что этой ночью открываются небеса. Можно выйти на улицу в три часа ночи и, глядя в небо, просить о помощи, исцелении и исполнении желаний.

Как вариант – выйдите в Рождественскую ночь на улицу, найдите темный закоулок, вслушайтесь в звуки ночи, всмотритесь в ночное небо, мысленно станьте единым целым со Вселенной, при этом удерживая в сознании конкретное желание или цели, поставленные на год. Прикройте глаза ладонью и по пунктам скажите, что именно вы хотите приобрести, а от чего избавиться.

Днем 7 января зажигают свечу возле иконы Спасителя и молятся об исполнении желания.

Фото: Православная Церковь Украины

Рождество Христово: ритуал с ангелом на исполнение желания

В ночь на 7 января нарисуйте ангела, вырежьте его из бумаги. Загадайте желание и нарисуйте ангелу один глаз. Это очень важно.

Фигурку ангела спрячьте. Второй глаз вы дорисуете ангелу, когда увидите и почувствуете, что ваше желание исполняется.

Рождество: обряд для здоровья

7 января можно провести обряд для здоровья. С утра, как только проснетесь, идите в ванную и три раза читайте заговор:

"Спаситель родился, свет миру объявился. Спасусь и я (имя) через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Сразу после этого следует умыться.

Рождественские заговоры на исполнение желания

В три часа ночи на 7 января выйдите на улицу, поднимите руки к небу и скажите:

"Отворись, небо святое,

Даруй мне счастие золотое.

Сколько, небо, на тебе звезд,

Столько бы мне (имя) иметь счастливых слез.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Денежные обряды на Рождество Христово

Вам понадобятся:

ароматическое масло для ванны (бергамот, розмарин, гвоздика, апельсин);

три монеты разного достоинства;

три зеленые свечи.

В ночь перед Рождеством расставьте свечи в ванной комнате, зажгите их и только после этого выключите освещение. На дно ванны положите три монеты так, чтобы они попадали под струю воды, откройте кран и начинайте наполнять ванну. Капните несколько капель масла в воду и при этом произнесите три раза вслух следующие слова:

"Течет река издалека, из края золотого к морю самоцветному. Как нет ей конца, так не будет конца и богатству моему. Да будет так!"

Затем заберитесь в ванну, поплескайтесь вдоволь, расслабьтесь и представьте, каким богатым будет этот год, как именно и на что вы будете тратить деньги. После этого окунитесь три раза с головой под воду и выходите из ванны. Свечи оставьте догореть, а монетки высушите и спрячьте в потайной кармашек своего кошелька.

Смотрите видео, сколько в этом году можно потратить на постный праздничный стол:

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