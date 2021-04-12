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Как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц: ТОП-10 лайфхаков с фото

Сегодня, 10:54

Туфли, блузка, майка, сумка и даже колье – где еще пригодятся старые пуговицы

Прежде чем отправить старую одежду в расход, срежьте с нее пуговицы. А когда у вас накопится их целая банка, можно приступать к рукоделию. Life Сегодня собрали множество интересных идей, куда можно применить пуговицы и как из старой вещи сделать оригинальную обновку.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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  • Лайфхак 1. Пуговичные туфли

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Любимые туфельки пообтерлись и потеряли свою привлекательность, хотя ногам в них по-прежнему удобно, и жалко расставаться? Их можно реставрировать при помощи пригоршни разноцветных кругляшков и тюбика клея. И теперь ваша яркая летняя обувь подойдет под любое платье.

  • Лайфхак 2. Расшейте пуговицами кофточку

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Старая кофточка и футболка также ждут обновлений – достаточно расшить вырез, карманы или полочки пуговичками.

  • Лайфхак 3. Сотня пуговиц на сумке

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Это не слишком практично, потому что такая сумка будет цеплять что угодно (или кого угодно). Зато выглядит очень стильно!

  • Лайфхак 4. Модный клатч

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Посмотрите, как преображается однотонный клатч, расшитый пуговицами разного цвета и размера. При этом он легко гармонирует и с джинсами, и с босоножками.

  • Лайфхак 5. Пуговицы на джинсах

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Деним вообще любит декорацию на контрасте всякими деталями, и пуговицы – не исключение. Но будьте готовы, что такое количество декора значительно утяжелит ваш наряд.

  • Лайфхак 6. Пуговичный пояс

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Из пуговиц можно сделать эффектный поясок, закрепив их на тесьме или вообще стационарно пришив на талию.

  • Лайфхак 7. Бижутерия из пуговиц

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Подберите приблизительно одинаковые по диаметру пуговицы и нанижите их на нитку. Получится эффектное колье.

  • Лайфхак 8. Обруч-пуговка

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Порадуйте ребенка и сделайте веселый яркий обруч из пуговиц – и практично, и нарядно.

  • Лайфхак 9. Брошка велосипед

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Всего две пуговки и стальная проволока в умелых руках превращаются в изящный велосипед. Такую брошку можно прикрепить на свитер или рубашку.

  • Лайфхак 10. Из пуговиц можно сделать платье

Как использовать старые пуговицы
Как использовать старые пуговицы

Правда, оно будет достаточно тяжелым. А что если сделать платье своей мечты из детской сказки и оформить в рамочку? Ваш интерьер обрадуется такому украшению.

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