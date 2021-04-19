Як використовувати старі джинси: несподівані ідеї з фото
Стильна сумка, ковдра, посуд і навіть меблі. Джинси – це не лише одяг.
Джинси – не лише модний одяг, але і чудовий матеріал для хендмейду. Вони пошиті з міцної і щільної тканини, яка здатна витримати серйозні навантаження. Зі старих непотрібних джинсів можна зробити безліч корисних і стильних речей, які знадобляться в побуті, прикрасять інтер'єр і піднімуть настрій. У вас накопичилося кілька пар джинсів? Так чому б не подарувати їм друге життя?
Ми зібрали безліч цікавих і несподіваних ідей, як використовувати джинси. Так що не викидайте старий одяг, а запасіться голкою, нитками, клеєм, гачком і фантазією.
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- Джинсовий органайзер
Вам навіть не доведеться зрізати кишені. З них виходять зручні комірки практично для всього. На кухні це можуть бути ножі, ложки, виделки, консервні ключі й черпаки.
На робочому місці – будь-яка канцелярія.
У майстерні – дрібні інструменти, викрутки, пензлики тощо.
- Оригінальні джинсові меблі
Пропонуємо обтягнути старе крісло на новий лад. З джинсів різних відтінків можна робити цілі картини.
Проста геометрія – зшити між собою квадратики і прямокутники. Виходить дуже мила мозаїка. Та й протреться такий пуф нескоро.
Торшер із джинсовим абажуром ефектно впишеться в інтер'єр, особливо якщо у вас вже є оформлені денимом речі.
Чудова ідея використовувати старі джинси для гамака – вони міцні, надійні і такі гойдалки прослужать ще довго.
- Стильні предмети побуту
Не подужаєте великогабаритні меблі – тоді просто оформіть кілька диванних подушок в одному джинсовому стилі.
Якщо у рукодільниць є вільний час і фантазія – можна замахнутися на джинсове покривало з красивою аплікацією. Щоправда, воно не буде занадто легким, зате дуже ошатним.
Накопичилося багато деніму? Поріжте його на вузькі смужки – це чудовий матеріал для килимів або доріжок. Спочатку сплетіть косички, а потім зшийте їх по спіралі між собою.
Можна зробити килимок по-іншому: переплести уздовж і впоперек смужки джинсової тканини.
- Джинси – це не тільки одяг, але і аксесуари
Ось такий симпатичний клатч можна зробити з клаптиків улюблених колись штанів.
Стильна сумка – теж чудовий варіант використання віджилих джинсових речей.
Щоб зробити такий чохол для гаджета, не потрібно нічого перешивати. Просто підберіть відповідну за розміром джинсову кишеньку.
- І навіть посуд!
З джинсових смужок можна зв'язати вази і тарілки, які вдало впишуться в інтер'єр.
Або сплести кошики для продуктів.
А для кімнатних рослин – оформити стильні квіткові горщики.
Під гарячий посуд можна виготовити підставки, щільно скрутивши відрізані пояси із джинсових штанів.
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