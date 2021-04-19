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Як використовувати старі джинси: несподівані ідеї з фото

Сьогодні, 17:03

Стильна сумка, ковдра, посуд і навіть меблі. Джинси – це не лише одяг.

Джинси – не лише модний одяг, але і чудовий матеріал для хендмейду. Вони пошиті з міцної і щільної тканини, яка здатна витримати серйозні навантаження. Зі старих непотрібних джинсів можна зробити безліч корисних і стильних речей, які знадобляться в побуті, прикрасять інтер'єр і піднімуть настрій. У вас накопичилося кілька пар джинсів? Так чому б не подарувати їм друге життя?

Ми зібрали безліч цікавих і несподіваних ідей, як використовувати джинси. Так що не викидайте старий одяг, а запасіться голкою, нитками, клеєм, гачком і фантазією.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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  1. Джинсовий органайзер

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Вам навіть не доведеться зрізати кишені. З них виходять зручні комірки практично для всього. На кухні це можуть бути ножі, ложки, виделки, консервні ключі й черпаки.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

На робочому місці – будь-яка канцелярія.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

У майстерні – дрібні інструменти, викрутки, пензлики тощо.

  1. Оригінальні джинсові меблі

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Пропонуємо обтягнути старе крісло на новий лад. З джинсів різних відтінків можна робити цілі картини.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Проста геометрія – зшити між собою квадратики і прямокутники. Виходить дуже мила мозаїка. Та й протреться такий пуф нескоро.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Торшер із джинсовим абажуром ефектно впишеться в інтер'єр, особливо якщо у вас вже є оформлені денимом речі.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Чудова ідея використовувати старі джинси для гамака – вони міцні, надійні і такі гойдалки прослужать ще довго.

  1. Стильні предмети побуту

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Не подужаєте великогабаритні меблі – тоді просто оформіть кілька диванних подушок в одному джинсовому стилі.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Якщо у рукодільниць є вільний час і фантазія – можна замахнутися на джинсове покривало з красивою аплікацією. Щоправда, воно не буде занадто легким, зате дуже ошатним.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Накопичилося багато деніму? Поріжте його на вузькі смужки – це чудовий матеріал для килимів або доріжок. Спочатку сплетіть косички, а потім зшийте їх по спіралі між собою.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Можна зробити килимок по-іншому: переплести уздовж і впоперек смужки джинсової тканини.

  1. Джинси – це не тільки одяг, але і аксесуари

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Ось такий симпатичний клатч можна зробити з клаптиків улюблених колись штанів.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Стильна сумка – теж чудовий варіант використання віджилих джинсових речей.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Щоб зробити такий чохол для гаджета, не потрібно нічого перешивати. Просто підберіть відповідну за розміром джинсову кишеньку.

  1. І навіть посуд!

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

З джинсових смужок можна зв'язати вази і тарілки, які вдало впишуться в інтер'єр.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Або сплести кошики для продуктів.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

А для кімнатних рослин – оформити стильні квіткові горщики.

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Під гарячий посуд можна виготовити підставки, щільно скрутивши відрізані пояси із джинсових штанів.

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