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Гороскоп на сегодня по картам Таро: Рыбы испытают счастье

Сегодня, 06:05

Точный прогноз на 29 мая 2021 года по картам Таро для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что у Рыб во всех сферах жизни наступает светлая полоса. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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  • Овен – карта дня Таро "Дурак" (в перевернутом положении)

Дурак – перевернутая
Дурак – перевернутая

Вам сложно будет сосредоточиться на делах, поэтому у вас вряд ли получится добросовестно и качественно поработать. Так что, если есть возможность, лучше не тратить на это время.

  • Телец – карта дня Таро "Королева пентаклей"

Королева пентаклей
Королева пентаклей

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина.

  • Близнецы – карта дня Таро "Шестерка кубков"

Шестерка кубков
Шестерка кубков

Вас ожидает приятный день, наполненный позитивными эмоциями. Большинство событий будет связано с близкими людьми, их вниманием, заботой, дружеским общением и теплыми чувствами.

  • Рак – карта дня Таро "Тройка пентаклей"

Тройка пентаклей
Тройка пентаклей

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

  • Лев – карта дня Таро "Туз кубков"

Туз кубков
Туз кубков

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

  • Дева – карта дня Таро "Влюбленные"

Влюбленные
Влюбленные

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

  • Весы – карта дня Таро "Пятерка кубков" (в перевернутом положении)

Пятерка кубков – перевернутая
Пятерка кубков – перевернутая

Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.

  • Скорпион – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"

Восьмерка жезлов
Восьмерка жезлов

В этот день все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.

  • Стрелец – карта дня Таро "Сила"

Сила
Сила

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

  • Козерог – карта дня Таро "Королева мечей"

Королева мечей
Королева мечей

В этот день вы сможете разрешить любой спор и конфликт, и при этом вы останетесь в выигрыше. А поможет вам в этой ситуации влиятельная и властная женщина, имеющая для вас авторитет.

  • Водолей – карта дня Таро "Королева жезлов"

Королева жезлов
Королева жезлов

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

  • Рыбы – карта дня Таро "Девятка кубков"

Девятка кубков
Девятка кубков

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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