Какой вы десерт по гороскопу – 12 сладких вариантов для каждого знака
Овны отдают предпочтение чизкейкам, а практичные и стройные Девы выбирают морковный торт
А что если взять и определиться с конкретно вашим десертом? Нет, это не значит, что нужно отказаться от всего другого и есть исключительно то, что рекомендуют звезды. Просто на конкретно свой десерт обращать больше внимания. Мы знаем, какая специя нужна каждому знаку зодиака, теперь пришло время узнать о сладком. Будем знать, что можно подарить в качестве съестного подарка друзьям.
А для того, чтобы сделать классный презент, воспользуйтесь оригинальными подсказками из нашего календаря праздников мая.
Овен – чизкейк
Овны обожают приключения и не приемлют сидеть на одном месте. Они всегда в поисках чего-то нового, так и с их десертами. Можно подумать, что в этих чизкейках оригинального? В некотором роде вы правы, но ведь разновидностей этих десертов существует множество. Так же Овны любят десерты, где много ягод и фруктов.
Телец – бисквиты с кремом
Тельцы – земной знак, основательный и домашний. Они любят все, что приготовлено собственными руками или руками близких. Поэтому порадуйте их нежным бисквитом. Важно – наличие легкого крема и много ягод в качестве украшения.
Близнецы – шоколад с мятой
Двуликая сущность Близнецов иногда мешает им понять, чего же на самом деле хочется. Они – как двойной десерт. Шоколад с мятой. Будь то плитка шоколада, или шоколадный торт с мятным кремом. С одной стороны, терпкость шоколада, с другой – освежающая мята.
Рак – фондан
Представители этого знака скрывают свою чувствительную ранимую натуру под легкой замкнутостью. Как и фондан, кекс с жидкой начинкой. Снаружи хрустящая корочка, а внутри – жидкий шоколад, горячий и сладкий. Как и Рак, только внешне отстраненный, но очень нежный внутри.
Лев – пахлава
Ну любят эти Львы выделяться из остальной массы. Этот один из древнейших и известнейших десертов очень льстит представителям этого знака. Львами руководит Солнце, а это значит, в их лакомствах должно быть много меда, орехов и сахара.
Дева – морковный торт
Девы – нежны и практичны. Как морковный торт, который можно испечь из доступных продуктов. Тут и морковь, и нежный крем, и орехи. К тому же такой торт можно приготовить практически без сахара – все, что нужно идеальным Девам.
Весы – банановый сплит
В жизни Весов все гармонично и сбалансированно. По крайней мере, они к этому стремятся. Как и в банановом сплите: сладость мороженого и сливок слегка оттеняет шоколадный соус. Те Весы, которые следят за фигурой, конечно, сокращают количество ингредиентов в своем десерте.
Скорпион – торт "Красный бархат"
Скорпион склонен к крайностям, он страстный и требовательный. И еда – не исключение. Скорпион – это классика британской выпечки – торт "Красный бархат". Этот десерт тоже несколько напыщен и безусловно хорош собой, как внешне, так и по вкусу.
Стрелец – шоколадно-кремовый торт
И обязательно в этом торте должны присутствовать цитрусовые нотки или ягоды. Мы же знаем, что Стрельцы уж очень любят все необычное, взрывное и неожиданное. И да, эти люди не терпят ограничений, поэтому нечасто обращают внимание на высокую калорийность десертов.
Козерог – крем-брюле
Строгие и практичные внешне, но зачастую трогательные внутри. Это про Козерогов. Вот и как крем-брюле: сверху плотная карамельная корочка, а под ней – нежный заварной крем с запахом и вкусом ванили.
Водолей – булочки с корицей
Этот десерт простой, но зато честный, как и сами Водолеи. Эти люди предсказуемы, впрочем, как и эти булочки. Ты всегда знаешь, что там внутри – или творожный крем, или орехи, или вообще ничего нет. Но все равно Водолеи умеют удивлять, как и вкус этой сдобы.
Рыбы – тирамису
Рыбы предпочитают изысканные десерты с очень нежной текстурой. Личность Рыб многогранна, как и тирамису с его многослойностью и разнообразием вкусовых наполнений. Также не менее важно, что в этом десерте присутствует амаретто. Рыбы любят все десерты, где есть алкоголь.
По материалам: Wellandgood.com, Spoonuniversity.com.
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