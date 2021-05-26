Какой вы десерт по гороскопу – 12 сладких вариантов для каждого знака

Овны отдают предпочтение чизкейкам, а практичные и стройные Девы выбирают морковный торт

Какой вы десерт по гороскопу Фото: freepik.com

А что если взять и определиться с конкретно вашим десертом? Нет, это не значит, что нужно отказаться от всего другого и есть исключительно то, что рекомендуют звезды. Просто на конкретно свой десерт обращать больше внимания. Мы знаем, какая специя нужна каждому знаку зодиака, теперь пришло время узнать о сладком. Будем знать, что можно подарить в качестве съестного подарка друзьям.

А для того, чтобы сделать классный презент, воспользуйтесь оригинальными подсказками из нашего календаря праздников мая.

Овен – чизкейк

Овны – это разнообразные чизкейки и десерты с фруктами и ягодами Фото: Depositphotos

Овны обожают приключения и не приемлют сидеть на одном месте. Они всегда в поисках чего-то нового, так и с их десертами. Можно подумать, что в этих чизкейках оригинального? В некотором роде вы правы, но ведь разновидностей этих десертов существует множество. Так же Овны любят десерты, где много ягод и фруктов.

Телец – бисквиты с кремом

Тельцы, которые обожают уют, – это домашние бисквиты с кремом Фото: Depositphotos

Тельцы – земной знак, основательный и домашний. Они любят все, что приготовлено собственными руками или руками близких. Поэтому порадуйте их нежным бисквитом. Важно – наличие легкого крема и много ягод в качестве украшения.

Близнецы – шоколад с мятой

Близнецы – это все десерты, где есть шоколад и мята Фото: Depositphotos

Двуликая сущность Близнецов иногда мешает им понять, чего же на самом деле хочется. Они – как двойной десерт. Шоколад с мятой. Будь то плитка шоколада, или шоколадный торт с мятным кремом. С одной стороны, терпкость шоколада, с другой – освежающая мята.

Рак – фондан

Нежные внутри Раки – это шоколадный фондан Фото: instagram.com/viki_sugarless/

Представители этого знака скрывают свою чувствительную ранимую натуру под легкой замкнутостью. Как и фондан, кекс с жидкой начинкой. Снаружи хрустящая корочка, а внутри – жидкий шоколад, горячий и сладкий. Как и Рак, только внешне отстраненный, но очень нежный внутри.

Лев – пахлава

Солнечные Львы – это медовая пахлава Фото: freepik.com

Ну любят эти Львы выделяться из остальной массы. Этот один из древнейших и известнейших десертов очень льстит представителям этого знака. Львами руководит Солнце, а это значит, в их лакомствах должно быть много меда, орехов и сахара.

Дева – морковный торт

Практичные Девы – это морковный торт Фото: Depositphotos

Девы – нежны и практичны. Как морковный торт, который можно испечь из доступных продуктов. Тут и морковь, и нежный крем, и орехи. К тому же такой торт можно приготовить практически без сахара – все, что нужно идеальным Девам.

Весы – банановый сплит

Весы любят все уравновешивать, поэтому их десерт – сбалансированный банановый сплит Фото: Инстаграм

В жизни Весов все гармонично и сбалансированно. По крайней мере, они к этому стремятся. Как и в банановом сплите: сладость мороженого и сливок слегка оттеняет шоколадный соус. Те Весы, которые следят за фигурой, конечно, сокращают количество ингредиентов в своем десерте.

Скорпион – торт "Красный бархат"

Страстный Скорпион требователен, его десерт – торт "Красный бархат" Фото: freepik.com

Скорпион склонен к крайностям, он страстный и требовательный. И еда – не исключение. Скорпион – это классика британской выпечки – торт "Красный бархат". Этот десерт тоже несколько напыщен и безусловно хорош собой, как внешне, так и по вкусу.

Стрелец – шоколадно-кремовый торт

Свободолюбивые Стрельцы – это шоколадный десерт с цитрусовыми или ягодами Фото: Depositphotos

И обязательно в этом торте должны присутствовать цитрусовые нотки или ягоды. Мы же знаем, что Стрельцы уж очень любят все необычное, взрывное и неожиданное. И да, эти люди не терпят ограничений, поэтому нечасто обращают внимание на высокую калорийность десертов.

Козерог – крем-брюле

Козероги – это "непробиваемый" сверху и нежный внутри крем-брюле Фото: freepik.com

Строгие и практичные внешне, но зачастую трогательные внутри. Это про Козерогов. Вот и как крем-брюле: сверху плотная карамельная корочка, а под ней – нежный заварной крем с запахом и вкусом ванили.

Водолей – булочки с корицей

Водолеи, которые умеют удивлять, – это булочки с корицей Фото: freepik.com

Этот десерт простой, но зато честный, как и сами Водолеи. Эти люди предсказуемы, впрочем, как и эти булочки. Ты всегда знаешь, что там внутри – или творожный крем, или орехи, или вообще ничего нет. Но все равно Водолеи умеют удивлять, как и вкус этой сдобы.

Рыбы – тирамису

Тирамису – это лучший рецепт для Рыб Фото: freepik.com

Рыбы предпочитают изысканные десерты с очень нежной текстурой. Личность Рыб многогранна, как и тирамису с его многослойностью и разнообразием вкусовых наполнений. Также не менее важно, что в этом десерте присутствует амаретто. Рыбы любят все десерты, где есть алкоголь.

По материалам: Wellandgood.com, Spoonuniversity.com.

Здесь узнаете, какой вы салат, согласно вашему знаку зодиака.

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