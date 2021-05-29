Гороскоп на сьогодні по картах Таро: Риби зазнають щастя

Точний прогноз на 29 травня 2021 року по картах Таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, по картах Таро каже, що у Риб в усіх сферах життя настає світла смуга. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Овен – карта дня Таро "Дурень" (у перевернутому положенні)

Дурень – перевернута

Вам складно буде зосередитися на справах, тому у вас навряд чи вийде сумлінно і якісно попрацювати. Так що, якщо є можливість, краще не витрачати на це час.

Телець – карта дня Таро "Королева пентаклів"

Королева пентаклів

Доля вирішила щедро нагородити вас. У цей день ваше матеріальне становище може відчутно і надовго покращитися. Важливу роль в цьому відіграє якась впливова жінка.

Близнята – карта дня Таро "Шістка кубків"

Шістка кубків

На вас чекає приємний день, наповнений позитивними емоціями. Більшість подій буде пов'язана з близькими людьми, їхньою увагою, турботою, дружнім спілкуванням і теплими почуттями.

Рак – карта дня Таро "Трійка пентаклів"

Трійка пентаклів

Можете розраховувати на те, що ваші труди не залишаться непоміченими, а будуть гідно оцінені. Ви отримаєте схвалення оточуючих, а також матеріальну нагороду від начальства.

Лев – карта дня Таро "Туз кубків"

Туз кубків

Чудовий день, який принесе радісні і позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.

Діва – карта дня Таро "Закохані"

Закохані

Це гарний день для любові. Ваші старання, спрямовані на партнера, не пройдуть непоміченими і принесуть добрі плоди. Не бійтеся зізнаватися у своїх почуттях.

Терези – карта дня Таро "П'ятірка кубків" (у перевернутому положенні)

П'ятірка кубків – перевернута

Якщо останнім часом ви часто засмучувалися, то прийшов час змін на краще. Завдяки тому, що вам вдасться відновити душевний комфорт, ви будете упевнені в собі.

Скорпіон – карта дня Таро "Вісімка жезлів"

Вісімка жезлів

В цей день всі задумані справи будуть виходити на подив легко і без проблем. Ви здатні просто не помічати жодних перешкод. Тим більше що їх і не буде на вашому шляху.

Стрілець – карта дня Таро "Сила"

Сила

Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно пройдете цю перевірку.

Козоріг – карта дня Таро "Королева мечів"

Королева мечів

У цей день ви зможете вирішити будь-яку суперечку й конфлікт, і при цьому ви залишитеся у виграші. А допоможе вам в цій ситуації впливова і владна жінка, що має для вас авторитет.

Водолій – карта дня Таро "Королева жезлів"

Королева жезлів

Хороший день для будь-яких починань, що стосуються таких важливих сфер життя, як кар'єра, бізнес і фінанси. Можете довіритися впливовій жінці – саме вона надасть підтримку.

Риби – карта дня Таро "Дев'ятка кубків"

Дев'ятка кубків

На вас чекає чудовий день, події, якого принесуть позитивні емоції. Їхній спектр великий: від хороших новин до приємного подарунку. І ви почуватиметеся щасливою людиною.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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