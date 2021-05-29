Гороскоп на сьогодні по картах Таро: Риби зазнають щастя
Точний прогноз на 29 травня 2021 року по картах Таро для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2021 року, по картах Таро каже, що у Риб в усіх сферах життя настає світла смуга. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
- Овен – карта дня Таро "Дурень" (у перевернутому положенні)
Вам складно буде зосередитися на справах, тому у вас навряд чи вийде сумлінно і якісно попрацювати. Так що, якщо є можливість, краще не витрачати на це час.
- Телець – карта дня Таро "Королева пентаклів"
Доля вирішила щедро нагородити вас. У цей день ваше матеріальне становище може відчутно і надовго покращитися. Важливу роль в цьому відіграє якась впливова жінка.
- Близнята – карта дня Таро "Шістка кубків"
На вас чекає приємний день, наповнений позитивними емоціями. Більшість подій буде пов'язана з близькими людьми, їхньою увагою, турботою, дружнім спілкуванням і теплими почуттями.
- Рак – карта дня Таро "Трійка пентаклів"
Можете розраховувати на те, що ваші труди не залишаться непоміченими, а будуть гідно оцінені. Ви отримаєте схвалення оточуючих, а також матеріальну нагороду від начальства.
- Лев – карта дня Таро "Туз кубків"
Чудовий день, який принесе радісні і позитивні події у ваше життя. Будьте готові отримати подарунок – ви його заслужили. Але і самі не забувайте обдаровувати близьких.
- Діва – карта дня Таро "Закохані"
Це гарний день для любові. Ваші старання, спрямовані на партнера, не пройдуть непоміченими і принесуть добрі плоди. Не бійтеся зізнаватися у своїх почуттях.
- Терези – карта дня Таро "П'ятірка кубків" (у перевернутому положенні)
Якщо останнім часом ви часто засмучувалися, то прийшов час змін на краще. Завдяки тому, що вам вдасться відновити душевний комфорт, ви будете упевнені в собі.
- Скорпіон – карта дня Таро "Вісімка жезлів"
В цей день всі задумані справи будуть виходити на подив легко і без проблем. Ви здатні просто не помічати жодних перешкод. Тим більше що їх і не буде на вашому шляху.
- Стрілець – карта дня Таро "Сила"
Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно пройдете цю перевірку.
- Козоріг – карта дня Таро "Королева мечів"
У цей день ви зможете вирішити будь-яку суперечку й конфлікт, і при цьому ви залишитеся у виграші. А допоможе вам в цій ситуації впливова і владна жінка, що має для вас авторитет.
- Водолій – карта дня Таро "Королева жезлів"
Хороший день для будь-яких починань, що стосуються таких важливих сфер життя, як кар'єра, бізнес і фінанси. Можете довіритися впливовій жінці – саме вона надасть підтримку.
- Риби – карта дня Таро "Дев'ятка кубків"
На вас чекає чудовий день, події, якого принесуть позитивні емоції. Їхній спектр великий: від хороших новин до приємного подарунку. І ви почуватиметеся щасливою людиною.
Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.
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