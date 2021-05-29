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Гороскоп на июнь-2021 для знака Дева: короткий отдых будет незабываемым

Сегодня, 15:20

Подробный астрологический прогноз на июнь-2021 для знака Дева

Дева
Дева
Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Деву в июне? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте подробный гороскоп на июнь-2021 для знака Дева.

Работа

Работа
Работа
Фото: Unsplash

Июнь – это ваш месяц, и фортуна на вашей стороне. Самое время взять бразды правления в свои руки, пойти на повышение или открыть собственный бизнес. Не бойтесь креативных решений, экспериментов и здравого риска. Но будьте осмотрительнее с конкурентами, которые всеми путями хотят втереться к вам в доверие.

Финансы

Шопинг
Шопинг
Фото: Unsplash

Довольно ровный и стабильный месяц в финансовой сфере ждет представителей знака Дева. Каких-то особенных денежных движений не предвидится ни в одну, ни в другую сторону. Кого-то это порадует, а кого-то немного напряжет. Дополнительных источников дохода не будет, рассчитывайте на то, что есть.

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Здоровье

Травы
Травы
Фото: Unsplash

Прислушиваясь к проблемам своего организма в июне-2021, Девам не следует при первых признаках недомогания тут же вбрасывать в себя горсть таблеток. Для начала пройдите диагностику и получите консультацию у специалистов. Вполне возможно, что вы хотите вылечить не то, чем болеете на самом деле.

Любовь

Общение
Общение
Фото: Unsplash

У Дев отношения со второй половинкой будут более определенны и конкретны – есть все шансы до чего-то договориться, построить общие планы и совместно их воплощать в жизнь. Но не забывайте показывать любимому человеку, что он дорог вам. Делайте знаковые подарки без повода и с подтекстом.

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Отдых

Пикник
Пикник
Фото: Unsplash

Отдыхать особо вам будет некогда, но даже короткие часы свободного времени можно провести незабываемо, если подойти к этому вопросу творчески. Организуйте тур выходного дня для всей семьи, заранее купите билеты на заезжих гастролеров, вспомните об именинах друга и предложите пикник – вариантов масса.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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