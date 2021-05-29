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Гороскоп на июнь-2021 для знака Лев: вы потратите слишком много денег

Сегодня, 10:20

Подробный астрологический прогноз на июнь-2021 для знака Лев

Лев
Лев
Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет июнь для Льва? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на первый летний месяц для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июнь-2021 для знака Лев.

Работа

Работа
Работа
Фото: Unsplash

Наступает тот чудесный период, когда работа вас не то что не обременяет, а даже приносит радость. Сил и энергии с запасом хватит на новые проекты, пока они вам не надоедят. Обратите внимание на сферу производства, здесь у вас все сложится наилучшим образом. И прислушивайтесь к советам специалистов.

Финансы

Лотерея
Лотерея
Фото: Unsplash

У Львов в начале лета деньги будут только расходиться, тратиться, но никак не аккумулироваться и приумножаться. Непредвиденные расходы вас ожидают особенно в середине месяца. Зато в последние несколько дней июня вам улыбнется фортуна – попробуйте купить лотерейный билет и, возможно, вам повезет.

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Здоровье

Тренировка
Тренировка
Фото: Unsplash

Весь месяц Львы будут чувствовать себя бодро и активно, вам грех жаловаться на бессилие или отсутствие энергии. А вот подпитывать ее резервы лучше всего в тренажерном зале и регулярных посильных тренировках. Только не перетрудитесь и не делайте лишних нагрузок, иначе ваш организм взбунтует.

Любовь

Любовь
Любовь
Фото: Unsplash

В июне у Львов возрастает потребность любить и быть любимыми. Вам вдруг захочется беззаботных свиданий и прогулок до утра. Если у вас уже есть пара, то привнесите эту идею в существующие взаимоотношения. В последние дни месяца опасно проявлять эгоизм, подумайте и о любимом человеке.

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Отдых

Прогулка
Прогулка
Фото: Unsplash

Лучший отдых для Львов в июне-2021 – это посильные тренировки, регулярные пробежки или просто непродолжительные прогулки на свежем воздухе. Вашему телу нравится быть в тонусе. Главное – выбирайте правильное время и не бродите по улицам в полдень на открытом солнцепеке.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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