Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи

Общий прогноз для знака зодиака Рыбы на 2021 год от астролога

Новый год 2021 придет под знаком Белого Металлического Быка. Что принесет этот трудолюбивый символ года в жизнь Рыб? Какие сюрпризы, радости и сложности ждут представителей этого знака в течение всего 2021 года? Что предрекают звезды во всех главных сферах жизни? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Рыбы.

Рыбы Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: работа и карьера

Если работа надоела, скорее всего, ваше дело не соответствует высшему призванию или запросам социума, и творческий задор иссяк. Механически на автопилоте тянуть трудовую лямку ради денег нельзя. У вас появляются другие приоритеты, а карьера уходит на второй план. На смену деятельности, где вы как специалист исчерпали ресурс, придет другая. Если вы привязались к работе настолько, что в итоге семья испытывает дефицит вашего внимания, может дойти до того, что судьба насильно лишит вас работы, чтобы вернуть в семейное лоно, ибо именно здесь прогресс вашего духовного развития.

Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: деньги и финансы

Звезды советуют в 2021 году избегать случайных контактов, рассчитывая на выгоду, т. к. их польза иллюзорна. Самая прибыльная деятельность – материально-техническое снабжение, использование природных ресурсов, земельных владений, сдача в аренду жилья, гостиничный бизнес. Занимайтесь благотворительностью, тайно и в меру покровительствуйте нуждающимся, но будьте скромны и не афишируйте свои благие поступки.

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Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: любовь и отношения

На интимном фронте Рыб в 2021 году ждет успешное преображение. Холодное безразличие партнеров, которое разочаровывало вас в прошлом, уже позади. Зато с радостью взваливайте на себя бремя домашних хлопот. Ваша задача – поддерживать огонь в семейном очаге, стать образцовым семьянином, любящим, милосердным, заботливым, хозяйственным. Дать возможность домочадцам улучшить судьбу, стать совершеннее. Решайте жилищные и бытовые проблемы, укрепляйте кровные узы, пускайте корни. Сумеете благоустроить домашнюю обитель, личное суверенное пространство, на которое никто не посягает, – прекрасно! Это гарантия крепкого тыла на долгие годы.

Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: здоровье и энергетика

В физическом и ментальном смысле год будет наполнен энергетическим диссонансом. Идет сворачивание многолетних программ, которые себя изжили и стали балластом. Не цепляйтесь за прошлое. Также не впускайте в душу малознакомых людей – любознательность пагубна.

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