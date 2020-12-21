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Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи

Сегодня, 20:48

Общий прогноз для знака зодиака Рыбы на 2021 год от астролога

Новый год 2021 придет под знаком Белого Металлического Быка. Что принесет этот трудолюбивый символ года в жизнь Рыб? Какие сюрпризы, радости и сложности ждут представителей этого знака в течение всего 2021 года? Что предрекают звезды во всех главных сферах жизни? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Рыбы.

Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: работа и карьера

Если работа надоела, скорее всего, ваше дело не соответствует высшему призванию или запросам социума, и творческий задор иссяк. Механически на автопилоте тянуть трудовую лямку ради денег нельзя. У вас появляются другие приоритеты, а карьера уходит на второй план. На смену деятельности, где вы как специалист исчерпали ресурс, придет другая. Если вы привязались к работе настолько, что в итоге семья испытывает дефицит вашего внимания, может дойти до того, что судьба насильно лишит вас работы, чтобы вернуть в семейное лоно, ибо именно здесь прогресс вашего духовного развития.

Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: деньги и финансы

Звезды советуют в 2021 году избегать случайных контактов, рассчитывая на выгоду, т. к. их польза иллюзорна. Самая прибыльная деятельность – материально-техническое снабжение, использование природных ресурсов, земельных владений, сдача в аренду жилья, гостиничный бизнес. Занимайтесь благотворительностью, тайно и в меру покровительствуйте нуждающимся, но будьте скромны и не афишируйте свои благие поступки.

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Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: любовь и отношения

На интимном фронте Рыб в 2021 году ждет успешное преображение. Холодное безразличие партнеров, которое разочаровывало вас в прошлом, уже позади. Зато с радостью взваливайте на себя бремя домашних хлопот. Ваша задача – поддерживать огонь в семейном очаге, стать образцовым семьянином, любящим, милосердным, заботливым, хозяйственным. Дать возможность домочадцам улучшить судьбу, стать совершеннее. Решайте жилищные и бытовые проблемы, укрепляйте кровные узы, пускайте корни. Сумеете благоустроить домашнюю обитель, личное суверенное пространство, на которое никто не посягает, – прекрасно! Это гарантия крепкого тыла на долгие годы.

Гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: здоровье и энергетика

В физическом и ментальном смысле год будет наполнен энергетическим диссонансом. Идет сворачивание многолетних программ, которые себя изжили и стали балластом. Не цепляйтесь за прошлое. Также не впускайте в душу малознакомых людей – любознательность пагубна.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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