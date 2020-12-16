Гороскоп на 2021 год для знака Стрелец: внутри вас бурлит незримая сила

Общий прогноз для знака зодиака Стрелец на 2021 год от астролога

Новый год 2021 приходит к нам под знаком Белого Металлического Быка. Что принесет этот восточный символ года в жизнь Стрельцов? Какие сюрпризы, радости или проблемы подстерегают представителей этого знака в течение всего 2021 года? Что прогнозируют звезды во всех основных сферах жизни – любви, карьере, финансах, здоровье? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Стрелец.

Стрелец Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Стрелец: работа и карьера

В бизнесе на протяжении 2021 года зависимость от партнеров усилится, противостояние амбиций достигнет пика. Чтобы разногласия не разрушили вас как личность, работайте над недостатками, преображайтесь, меняйте себя. Подстраивайтесь под требования окружающих – они командуют парадом. Внимание горделивым и надменным Стрельцам: не прите, как бульдозер, попытка взять жезл власти в свои руки и проигнорировать чужие интересы чревата разрушительными последствиями.

Гороскоп на 2021 год для знака Стрелец: деньги и финансы

В связи с высокой вероятностью финансового кризиса и перемен в работе, Стрельцам в 2021 году придется затянуть пояса. Инциденты на службе, проблемы в повседневном быту могут грянуть, как гром среди ясного неба, выбив из колеи. Тут все непредсказуемо. Да, вы отличный труженик, но рационально все наперед рассчитать, берясь за дело или левые подработки, здесь невозможно.

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Гороскоп на 2021 год для знака Стрелец: любовь и отношения

На любовном фронте у пар наступает период реставрации отношений. К сожалению, вы не способны влиять на чувства и действия партнера. Он решает, быть дальше вмести или разойтись. И не смейте давить! Форсировать события нельзя, сейчас выбирает спутник, дайте ему созреть и пригласить вас под венец. Идея выйти замуж или жениться любой ценой – пагубна. Пытаясь активней это сделать, вы идете против течения. Впрочем, тот, кому вы предназначены, сам вас найдет и завоюет сердце.

Гороскоп на 2021 год для знака Стрелец: здоровье и энергетика

В сфере здоровья и энергетики никому не переходите дорогу, не ставьте палки в колеса. Если кто-то дышит в спину, вовремя притормозите, пропустив вперед энтузиаста. Уступая, вы формируете душевную гармонию в себе. Но если пойдете на принцип, сделаете себе хуже. Внутри вас бурлит колоссальная незримая сила, душа переполнена богатейшим опытом, чувствами, знаниями, коими нужно непременно поделиться с окружающими, иначе саморазрушение неизбежно. Отдавая, вы освобождаете место для новых энергий.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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