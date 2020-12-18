Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: к вам придет обогащение, но не материальное

Общий прогноз для знака зодиака Козерог на 2021 год от астролога

Близится Новый год 2021, который придет под знаком Белого Металлического Быка. Каким образом этот настойчивый и трудолюбивый восточный символ повлияет на жизнь Козерогов? Чего ждать представителям этого знака в основных сферах жизни – карьере, отношениях, здоровье, финансах, любви? Узнайте подробный гороскоп на весь 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Козерог.

Козерог Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: работа и карьера

От Козерога в 2021 году работа потребует тотальной мобилизации сил. Не отлынивайте от своих обязанностей. Перспектива делового успеха ожидает только истинных тружеников, у которых все делается без сучка и задоринки. С радостью выполняйте каждодневные обязательства, на службе оттачивайте профессиональное мастерство, которое непременно понадобится в будущем. Несмотря ни на что вкладывайте максимум энергии в ежедневный труд, и тогда вам будут не страшны никакие передряги. Откорректируйте режим труда и досуга.

Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: деньги и финансы

Год благополучный, будете иметь все, что хочется, но без шика и бахвальства. Для обогащения полезна любая работа, где вы сможете интеллектуально и физически выкладываться на все сто, она станет богатым хлебным местом. Дармовщины не предусмотрено, получите то, что заслужили. Поэтому и траты контролируйте, транжирство запрещено и безвозмездные услуги тоже – выполняйте все только за эквивалентную плату.

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Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: любовь и отношения

Если вы созрели для настоящей любви, тусовочные развлечения и увеселительные забавы с романтическими приключениями вам противопоказаны, возьмите тайм-аут. Рискуете впасть в иллюзию и соблазниться совсем не той особой, о чем горько пожалеете, да и душа опустошится. События прошлых лет испытали вас на прочность, и теперь вы осознаете пределы своих возможностей. Избегайте диктаторства, не подавляйте чужую волю – вас не любят именно за это. Старайтесь избавиться от собственных скелетов в шкафу, чтобы стать лучше и совершеннее.

Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: здоровье и энергетика

В сфере энергетики организма, если на душе скребут кошки или вообще ощущаете недомогание, работа – самое лучшее спасение и целитель. Поддерживайте гармоничный микроклимат в служебном коллективе. Тех, кто исповедует здоровый стиль бытия, судьба обязательно наградит хорошим здоровьем. А вот жить за чужой счет – значит обесточивать собственные энергоресурсы и деградировать.

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