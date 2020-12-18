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Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: к вам придет обогащение, но не материальное

Сегодня, 17:00

Общий прогноз для знака зодиака Козерог на 2021 год от астролога

Близится Новый год 2021, который придет под знаком Белого Металлического Быка. Каким образом этот настойчивый и трудолюбивый восточный символ повлияет на жизнь Козерогов? Чего ждать представителям этого знака в основных сферах жизни – карьере, отношениях, здоровье, финансах, любви? Узнайте подробный гороскоп на весь 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Козерог.

Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: работа и карьера

От Козерога в 2021 году работа потребует тотальной мобилизации сил. Не отлынивайте от своих обязанностей. Перспектива делового успеха ожидает только истинных тружеников, у которых все делается без сучка и задоринки. С радостью выполняйте каждодневные обязательства, на службе оттачивайте профессиональное мастерство, которое непременно понадобится в будущем. Несмотря ни на что вкладывайте максимум энергии в ежедневный труд, и тогда вам будут не страшны никакие передряги. Откорректируйте режим труда и досуга.

Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: деньги и финансы

Год благополучный, будете иметь все, что хочется, но без шика и бахвальства. Для обогащения полезна любая работа, где вы сможете интеллектуально и физически выкладываться на все сто, она станет богатым хлебным местом. Дармовщины не предусмотрено, получите то, что заслужили. Поэтому и траты контролируйте, транжирство запрещено и безвозмездные услуги тоже – выполняйте все только за эквивалентную плату.

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Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: любовь и отношения

Если вы созрели для настоящей любви, тусовочные развлечения и увеселительные забавы с романтическими приключениями вам противопоказаны, возьмите тайм-аут. Рискуете впасть в иллюзию и соблазниться совсем не той особой, о чем горько пожалеете, да и душа опустошится. События прошлых лет испытали вас на прочность, и теперь вы осознаете пределы своих возможностей. Избегайте диктаторства, не подавляйте чужую волю – вас не любят именно за это. Старайтесь избавиться от собственных скелетов в шкафу, чтобы стать лучше и совершеннее.

Гороскоп на 2021 год для знака Козерог: здоровье и энергетика

В сфере энергетики организма, если на душе скребут кошки или вообще ощущаете недомогание, работа – самое лучшее спасение и целитель. Поддерживайте гармоничный микроклимат в служебном коллективе. Тех, кто исповедует здоровый стиль бытия, судьба обязательно наградит хорошим здоровьем. А вот жить за чужой счет – значит обесточивать собственные энергоресурсы и деградировать.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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