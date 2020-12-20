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Гороскоп на 2021 год для знака Водолей: любимое дело принесет удовольствие

Сегодня, 19:55

Общий прогноз для знака зодиака Водолей на 2021 год от астролога

Что будет в новом году 2021 у представителей знака Водолей? Какие неожиданности приготовил Белый Металлический Бык в главных сферах жизни – работе, бизнесе, деньгах, любви, взаимоотношениях и здоровье? Где нужно будет приложить усилия для достижения поставленных целей, когда важно заняться собой, а в чем вы преуспеете в 2021 году? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Водолей.

Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Водолей: работа и карьера

В сфере бизнеса занимайтесь любимым делом и получайте от этого удовольствие. Регулярно делайте себе на фоне скучных будней маленькие праздники, чтобы удержаться на плаву вдохновения. Фортуна к вам благоволит и способствует выполнению заветных желаний. Вот только вряд ли у вас получится работать на будущее – она само о себе позаботится. Перспективных планов лучше не строить, мечты и надежды – это мираж.

Гороскоп на 2021 год для знака Водолей: деньги и финансы

Финансовые промахи в 2021 году вам не грозят, вы сумеете хорошо укрепить материальные тылы, благодаря собственным усилиям и удаче. Презентуйте новые проекты, созидайте – дух творчества бурлит, требуя неотложного воплощения в процессе самореализации.

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Гороскоп на 2021 год для знака Водолей: любовь и отношения

Наполняйте личную жизнь романтизмом, радуйтесь, влюбляйтесь! Принимайте активное участие в судьбе детей, возлюбленных, где идет успешный прогресс. В кругу тех, кто вам дорог, вы будете чувствовать себя замечательно. Только берегите семейный очаг, чтобы в этой сфере жизни не возникали разнообразные проблемы.

Гороскоп на 2021 год для знака Водолей: здоровье и энергетика

2021 год в целом благостный, порхайте на крыльях счастья, нужно жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым приятным мгновением бытия. Здоровье вас не подведет, вы постоянно будете черпать энергию в творчестве и работе, ощущать свою уникальность, следуя велению сердца. Но при этом избегайте слияния с толпой, потому что быть винтиком в коллективном механизме уже нельзя, эта тема отработана. Ибо социум гасит ростки творческого энтузиазма.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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