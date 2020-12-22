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День святой Анны: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 07:00

Больше всего запретов 22 декабря касается беременных женщин

Сегодня, 22 декабря, православный мир празднует Зачатие Богородицы, который также именуется День святой Анны, матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Издавна святая Анна почиталась как покровительница женщин, особенно беременных. А с этим днем было связано множество народных традиций и запретов.

Что можно и нельзя делать в день святой Анны
Что можно и нельзя делать в день святой Анны
Фото: Pexels

Что ни в коем случае нельзя делать в день святой Анны, чтобы не навлечь беду на свою семью, и как правильно себя вести 22 декабря, вам расскажут Сегодня.Lifestyle.

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Святой Анне молились при бесплодии и просили о благополучном зачатии и рождении ребенка.

Главные запреты и традиции в день святой Анны

  • Беременные женщины старались соблюдать все традиции и запреты дня, чтобы не разгневать святую Анну и не накликать на себя беду.
  • В день Зачатия святой Анны беременным важно было обязательно поститься, тем более, что в это время еще продолжался Рождественский пост. А вот в другие дни они освобождались от поста.

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  • В течение всего дня 22 декабря беременным запрещалось выполнять любую работу по дому, чтобы не навредить еще не рожденному ребенку.
  • Женщине, готовящейся стать матерью, ни в коем случае нельзя разжигать огонь, потому что может остаться отметина или родимое пятно на теле младенца.
  • Также нельзя вязать, шить и вышивать, т.к. спутавшиеся нитки скрутят пуповину, и роды будут тяжкими.

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  • Под запретом в этот день была стрижка волос и ногтей – чтобы ребенку счастье не состричь.
  • Беременные старались не попадаться на глаза калекам, увечным, больным людям – считалось, что убогие и больные передадут свои изъяны ребенку.

Традиции и запреты для беременных в день Анны
Традиции и запреты для беременных в день Анны
Фото: Pexels

  • Нельзя в день Анны ругаться, ссориться, желать кому-то зла, пребывать в грусти и унынии, иначе ребенок родится нервным и с несчастливой судьбой.
  • Этот запрет касался не только беременных, но и всех остальных людей.
  • Также, по народным наблюдениям, с этого дня волки начинают ходить стаями вплоть до Крещения, 19 января, и становятся особо опасными. А потому в лесу и в поле их нужно остерегаться.

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