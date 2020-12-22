День святой Анны: что нельзя делать в праздник
Больше всего запретов 22 декабря касается беременных женщин
Сегодня, 22 декабря, православный мир празднует Зачатие Богородицы, который также именуется День святой Анны, матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Издавна святая Анна почиталась как покровительница женщин, особенно беременных. А с этим днем было связано множество народных традиций и запретов.
Что ни в коем случае нельзя делать в день святой Анны, чтобы не навлечь беду на свою семью, и как правильно себя вести 22 декабря, вам расскажут Сегодня.Lifestyle.
Святой Анне молились при бесплодии и просили о благополучном зачатии и рождении ребенка.
- Беременные женщины старались соблюдать все традиции и запреты дня, чтобы не разгневать святую Анну и не накликать на себя беду.
- В день Зачатия святой Анны беременным важно было обязательно поститься, тем более, что в это время еще продолжался Рождественский пост. А вот в другие дни они освобождались от поста.
- В течение всего дня 22 декабря беременным запрещалось выполнять любую работу по дому, чтобы не навредить еще не рожденному ребенку.
- Женщине, готовящейся стать матерью, ни в коем случае нельзя разжигать огонь, потому что может остаться отметина или родимое пятно на теле младенца.
- Также нельзя вязать, шить и вышивать, т.к. спутавшиеся нитки скрутят пуповину, и роды будут тяжкими.
- Под запретом в этот день была стрижка волос и ногтей – чтобы ребенку счастье не состричь.
- Беременные старались не попадаться на глаза калекам, увечным, больным людям – считалось, что убогие и больные передадут свои изъяны ребенку.
- Нельзя в день Анны ругаться, ссориться, желать кому-то зла, пребывать в грусти и унынии, иначе ребенок родится нервным и с несчастливой судьбой.
- Этот запрет касался не только беременных, но и всех остальных людей.
- Также, по народным наблюдениям, с этого дня волки начинают ходить стаями вплоть до Крещения, 19 января, и становятся особо опасными. А потому в лесу и в поле их нужно остерегаться.
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