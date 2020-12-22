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День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 04:20

Сегодня чтится День святой Анны-2020: узнайте, на какие народные приметы стоит обратить внимание

Сегодня, 22 декабря, отмечается День святой Анны. Этот церковный праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – Матери Иисуса Христа. Сегодня.Lifestyle рассказывают об истории праздника, его традициях и приметах.

Народные традиции и приметы в праздник святой Анны
Народные традиции и приметы в праздник святой Анны
Фото: Pexels

История праздника святой Анны

Согласно церковному преданию, Мария родилась в Назарете, а родителями ее были Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе 50 лет, но не могли иметь детей. В отчаянии мужчина ушел в пустыню, где постился, плакал и молился 40 дней.

Икона Зачатие Праведной Анны
Икона Зачатие Праведной Анны
Фото: Wikipedia

Бог услышал просьбу Иоакима и подарил им с Анной дитя. Когда к ним явился архангел Гавриил, то сказал, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир.

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В народе этот день называют также днем рождения солнца, ведь он часто приходится на зимнее солнцестояние, после которого дни становятся длиннее, а ночи – короче. Существует даже поговорка: "В день Анны световой день добавляется на воробьиный скок".

Интересно, что ранее этот праздник особенно почитали беременные женщины, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу.

Праздник рождения солнца
Праздник рождения солнца
Фото: Pexels

День святой Анны: традиции праздника

В День святой Анны в старину устраивались девичники, чтобы согласовать, как будут отмечаться рождественские праздники.

Примечательно, что и девичьи, и холостяцкие общины имели свои традиции. На посиделках выбирали "атаманшу" – девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами.

На девичьих посиделках не существовал обряд посвящения, но действовало неписаное правило: могла приходить сюда девушка, которая умела вышивать, шить, прясть.

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По традиции с этого дня начинали активно готовиться к праздникам – женщины белили и убирали в доме.

День святой Анны: народные приметы

  • После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.
  • Ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз; если пасмурно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.
  • Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.
  • Какая Анна к ночке, такая зима в весноньку.
  • Если иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.
  • Если идет дождь – вся весна будет дождливой.
  • Тихий и безветренный день – на урожай фруктов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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