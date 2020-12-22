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22 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 22 декабря? День энергетика, День дипломатической службы Украины. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы и празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" – в православном календаре. Анна Темная – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 декабря.

22 декабря: какой сегодня праздник
22 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День энергетика – профессиональный праздник работников промышленности по выработке, передачи и сбыту потребителям электрической и тепловой энергии отмечается в постсоветских странах, в т. ч. в Украине, с 1966 года, был установлен в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 году.
  • День дипломатической службы Украины – профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны отмечается ежегодно с 2005 года в честь создания в этот день в 1917 году Генерального секретариата международных дел.
  • Международный день бардовской песни – неофициальный праздник почитателей авторской песни в 2020 году отмечает свой 20-летний юбилей.

Какой сегодня праздник

22 декабря в православной церкви отмечается Зачатие праведною Анной Пресвятой Богородицы, чтится память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Празднование чудотворной иконы Божией Матери "Нечаянная радость".

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В народе 22 декабря чествовалась Анна Темная. В это время как раз начинались самые суровые и морозные дни зимы и самые долгие и темные ночи, поскольку день Анны выпадает на период зимнего солнцестояния. А потому этот день еще называли днем рождения солнца. Начиная с Анны Темной дни становятся длиннее, а ночи – короче. Этот праздник особенно почитали беременные женщины, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу.

Приметы на 22 декабря

  • в день Анны световой день добавляется на воробьиный скок;
  • с Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;
  • если в день Анны ясно – на Новый год будет солнечно и морозно;
  • пасмурный день на Анну – под Новый год будет оттепель;
  • если иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая;
  • если идет дождь – вся весна будет дождливой;
  • в день Анны беременным нельзя ругаться, ссориться, разжигать огонь, вязать, шить, вышивать и делать другую работу, чтобы не навредить своему ребенку.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1882 – американец Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду и украсил свою рождественскую елку.
  • 1917 – основана немецкая организация по стандартизации DIN и национальный орган ISO.
  • 1917 – в Украинской Народной Республике выдано распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам, а также приняты законы о Главной казне и Государственном банке Украины.

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  • 1920 – в СССР утвержден план ГОЭЛРО по электрификации России.
  • 1976 – состоялся первый пробный полет советского самолета Ил-86.
  • 1989 – были открыты Берлинские Бранденбургские ворота, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.
  • 2007 – французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.
  • 2015 – частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

Кто родился 22 декабря

  • 1833 – Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса, переводчица.
  • 1858 – Джакомо Пуччини, итальянский композитор, органист, хормейстер.
  • 1899 – Николай Горбань, украинский историк, архивист, писатель.
  • 1937 – Эдуард Успенский, советский и российский писатель, автор книг для детей.
  • 1949 – Морис и Робин Гибб, братья-близнецы, британские музыканты, авторы песен, участники группы Bee Gees.
  • 1962 – Рэйф Файнс, британский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер.
  • 1972 – Ванесса Паради, французская актриса, певица, фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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