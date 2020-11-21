День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

В День ангела Михаила 2020 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

21 ноября свой День ангела празднует Михаил. Этот день приурочен радостному и светлому празднику – Михайлову дню. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, добрые и радостные поздравления с днем ангела.

С Днем ангела Фото: Pixabay

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

В день ангела Михаила отправляйте всем Мишкам, Мишуткам, Мишенькам и Михаилам самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с днем ангела в стихах и прозе.

Добрые поздравления с днем ангела Михаила в стихах

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Я желаю, чтоб в достатке

И в любви всегда ты жил,

Пусть везет тебе по жизни,

Будь счастливым, Михаил.



Раскрывай свои таланты,

Верь в удачу и судьбу,

Ловко все решай задачи,

Помни — завтра быть добру.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления Михаилу с днем ангела в прозе

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С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Веселые поздравления с Днем ангела Михаилу в стихах

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Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя,

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!



А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Михаила

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Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Бед и трудностей не знать.

День ангела Михаила: философские поздравления в прозе

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Наш дорогой и любимый Михаил, с Днем ангела! Мы желаем тебе всегда быть мужественным человеком с неиссякаемой энергией, мощной силой духа, и огромной трудоспособностью. Никогда не отчаивайся и не уступай трудностям, а твоя целеустремленность и решительность помогут справиться с любой житейской задачей. Желаем к любому делу подходить ответственно и позитивно, и тогда у тебя все получится.

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